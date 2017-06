Mit einer Veranstaltungsreihe feiert die Schule ihren 50. Geburtstag.

Wülfrath. Ein normales Schulkonzert kann ja jeder, dachte sich das Städtische Gymnasium. Zum Open-Air-Festival am Samstag auf dem Schulhof an der Kastanienallee wurden zahlreiche Bands, die die Schule in den vergangenen 35 Jahren hervorgebracht hat, eingeladen. So wurde ein buntes Festival geboten, mit unterschiedlichen Musikrichtungen. Da war für jeden etwas dabei. Auf dieses Event freuten sich die Organisatoren - Schüler, Eltern und Lehrer - schon lange. Das Open-Air Festival ist eines der Highlights in einer Eventserie anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Gymnasiums. Von 14 Uhr bis 22 Uhr konnten die Hunderte Besucher ein oft mitreißendes Konzert erleben – es wurde gerockt, mitgetanzt und mitgesungen. Der Eintritt war natürlich frei.

Es gab ein Wiederhören mit „Cold Turkey“ und „Hot Springs“

Rund um die Bühne konnten für einen kleinen Obolus gekühlte Getränke, Kaffee, Kuchen und Würstchen erworben werden. „Cold Turkey“ eröffneten den Konzertreigen. Das Sechstett mit Frontmann Jörg „Biester“ Biesterfeld steht für kernigem Rock. Unzählige Gigs haben sie nicht nur auf Wülfraths Bühnen hinter sich – vier von ihnen gründeten die Band 1983. Damals waren sie 15 bis 17 Jahre alt.

Einzig die „Hot Springs“ sind noch länger dabei. Sie waren schon in den 1970er Jahren mit Blues und Folk Rock aktiv. Für ihre Fans und jene von „Cold Turkey“ soll im Herbst/Winter bei einem Doppelkonzert im WüRG-Haus die nächste Party steigen.

Auch der in der Kalkstadt bereits bekannte Singer & Songwriter Vincent Kuhlen („Vinku“) sorgte für Begeisterung – solo auf der Bühne, aber auch mit seiner Band „Waiting at the bus stop“. Country Pop wurde geliefert vom Duo „Crimson Sunset“ in Begleitung von Nina Hoppe.

Das Open-Air Festival war ein voller Erfolg, aber noch nicht der letzte Programmpunkt in der Jubiläumsserie: Am 8. September gibt es das Schulfest und am 9. September, findet der offizielle Festakt im Paul-Ludowigs-Haus in Rohdenhaus statt. kial

Anzeige