Delegierte erfuhren in der Sitzung die letzten Details und sprachen auch über Kulturangebote.

Velbert. Beim ersten Sportfest des Schülerparlaments am 29. Mai im Nizzatal wird nur Fuß- und Basketball gespielt, die Leichtathletikwettbewerbe sollen nach den Sommerferien stattfinden. „Ballwettbewerbe in der Mitte des Sportplatzes während drum herum die Läufer unterwegs sind, das geht nicht, die Unfallgefahr ist einfach zu groß“, sagte Hans-Werner Mundt. Der Jugendwart des Stadtsportbundes räumte auf der Sitzung des Schülerparlamentes ein, dass bei der Vorbereitung ein Fehler passiert ist. Ansonsten können sich die Jungen und Mädchen aller weiterführender Schule in der Stadt auf ein gut organisiertes Sportfest freuen.

Auf Wunsch der Schulen gibt es einen kostenlosen Bustransfer

So gibt es auf Wunsch der Schulen einen kostenlosen Bustransfer, für Schiedsrichter sorgt der Sportverband. „Es wird gegrillt, und es gibt Wasser und Apfelschorle für die Teilnehmer – alles kostenlos“, kündigte Hans-Werner Mundt an. „Wenn der Fußballplatz am Sportzentrum fertig ist, wird es problemlos möglich sein, gleichzeitig Leichtathletik und Ballsport durchzuführen“, betonte Bürgermeister Dirk Lukrafka und bat die Mitglieder des Schülerparlamentes, das Sportfest langfristig anzulegen. Dabei verwies er auf die Unterstützung des Stadtsportbundes und des Kreissportbundes: „Das sind die richtigen Partner, die können das.“

Die städtischen Einrichtungen sehen das Schülerparlament als wichtige Partner an, wenn es um das neue Konzept für das Forum Niederberg geht. „Wer nicht in der Garage proben möchte, kann Proberäume im Forum nutzen“, schlug Björn Dröscher von der Kultur- und Veranstaltungs GmbH Velbert vor, als er über den aktuellen Stand berichtete. „Einige Ideen von uns habe ich wiedererkannt“, freute sich Chiara Kannert: „So das Aufleben des Theatersaales und die Möglichkeit für interkulturelle Kontakte“, stellte die Sprecherin des Schülerparlaments fest. Sprecherkollege Justus Tannhof findet es gut, dass es im Forum Möglichkeiten geben soll, wo sich Schüler treffen können.

Das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum wird nach dem Umzug in die Villa Herminghaus ein spannender Ort für junge Velberter und darüber hinaus. Neben museumspädagogischen Angeboten kommt der Spaß nicht zur kurz, so etwa als Erlebnisort für Kindergeburtstage, wie Yvonne Gönster vom Museum erläuterte. Das Schülerparlament plant zudem ein Treffen für Schülervertreter, bei dem die Jugendlichen Erfahrungen austauschen können.

