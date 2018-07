Unter den 160 Startern waren auch zahlreiche Kita-Kinder.

Wülfrath. Stolz zeigt Alisa ihren Freundinnen ihren Pokal. „Erster Platz“ ist darauf eingraviert. Alisa war also unter den Erstklässlerinnen der Lindenschule die Erste, die die etwa einen Kilometer lange Strecke rund um die Grundschule gemeistert hat. „Hach, ich freu mich so“, jauchzt die Siebenjährige und nimmt ihre Freundin Caroline in den Arm. „Aber du hast das auch toll gemacht.“ Caroline belegt den 19. Platz, aber das macht ihr gar nichts aus, im Gegenteil. „Also ich finde es gut, dass Alisa gewonnen hat, weil ich mag sie nämlich sehr, sehr gerne.“

Auch einige Mütter, Väter und Lehrer ziehen die Laufschuhe an

Von Neid keine Spur, und das ist auch gut so: Gewinnen ist das Eine, mitzumachen und sich zu bewegen das Andere. „Für unsere Schule steht die Bewegung im Mittelpunkt, wir haben sehr viele Projekte, etwa den Pausensport oder den Frühlauf“, erklärt Koordinatorin Ulrike Wagner. Die Lehrerin war es auch, die vor sieben Jahren die Veranstaltung ins Leben rief. Seitdem ist die Teilnehmerzahl von etwa 120 auf rund 160 gestiegen. Es nehmen mittlerweile auch einige Väter, Mütter und Lehrer teil.

Einige Meter weiter steht der kleine Linus und lässt sich von seinem stolzen Papa drücken. Der zweite Platz unter den Erstklässlern, damit hat Linus nun wirklich nicht gerechnet. „Ich hatte mir da so einen Trick überlegt“, fängt der Siebenjährige an und macht es spannend. „Am Anfang laufe ich ein bisschen langsam und dann“, er holt tief Luft und dehnt das Wort, „dann renne ich ganz schnell an den anderen vorbei, wenn die schon müde sind.“ Papa Randolf lacht, streckt den Daumen in die Höhe und sagt: „Na das hat ja wunderbar funktioniert!“ Schulleiterin Brigit Haske freut sich über das rege Miteinander: „Die Eltern haben Kuchen gespendet, der offene Ganztag versorgt uns mit Smoothies, das ist schon toll. Was wir durch den Verkauf an Gewinn erzielen, geht an den Förderverein.“ Und noch einen Grund zur Freude gibt es: Die Giraffenklasse, in die Alisa, Caroline und Linus gehen, hat den Ehrenpreis gewonnen – als bewegungsfreudigste Klasse. „Bewegung ist das A und O“, fasst die Schulleiterin zusammen, „und man bleibt nicht nur körperlich aktiv, sondern auch geistig in Bewegung.“ dani