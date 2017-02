Schüler für weiterführende Schulen melden

Die Anmeldefrist für Viertklässler beginnt ab heute. Gesamtschule erwartet Ansturm.

Velbert. Schüler, die derzeit die vierten Grundschulklassen besuchen, sollten allmählich mit ihren Eltern entscheiden, welche weiterführende Schule sie ab dem nächsten Schuljahr besuchen wollen. Bei den städtischen Schulen kann zwischen einer Hauptschule, einer Realschule, drei Gymnasien und der Gesamtschule je nach Neigung und Zensuren gewählt werden.

Da erfahrungsgemäß an der Gesamtschule Velbert-Mitte Anmeldeüberhänge zu erwarten sind, findet an dieser Schule ein vorgezogenes Anmeldeverfahren statt. Mit der anschließenden Entscheidung der Gesamtschulleitung über die Aufnahme oder Ablehnung eines Kindes wird sichergestellt, dass die Eltern noch Gelegenheit erhalten, ihr Kind an einer anderen Schule anmelden zu können, sofern es zu einer Ablehnung kommt.

Geburtsurkunde und jüngstes Zeugnis muss vorgelegt werden

Bei der Anmeldung müssen bei allen Schulen der ausgestellte Anmeldeschein von der Grundschule, die Geburtsurkunde oder das Stammbuch und das jüngste Zeugnis beziehungsweise bei der Gesamtschule auch das vorletzte Zeugnis vorgelegt werden.

Die Schüler für die Sekundarstufe II können an den drei Gymnasien und der Gesamtschule angemeldet werden. Als Hauptschule wird in Velbert-Mitte die Martin-Luther-King-Schule an der Grünstraße als Ganztagsbetrieb geführt. In Velbert-Mitte gibt es zudem die Realschule Kastanienallee. Drei Gymnasien stehen zur Auswahl: In Velbert-Mitte das Nikolaus-Ehlen-Gymnasium und das Geschwister-Scholl-Gymnasium im Ganztagsbetrieb. Das dritte Gymnasium ist jenes in Langenberg. Komplettiert werden die städtischen Schulen durch die Gesamtschule Velbert-Mitte an der Poststraße, die ebenfalls im Ganztagsbetrieb geführt wird.

Termine des Anmeldeverfahrens: Montag, 6. Februar von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie Dienstag, 7. und Mittwoch, 8. Februar, jeweils von 14 bis 18 Uhr für die Gesamtschule Velbert-Mitte, Poststraße 117/119.

Für die folgenden städtischen Schulen sind Anmeldungen möglich von Montag, 20. bis Mittwoch, 22. Februar, jeweils von 14 bis 18 Uhr: Hauptschule Martin-Luther-King-Schule, Grünstraße 35, Realschule, Kastanienallee 32, Nikolaus-Ehlen-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Straße 81, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Von-Humboldt-Straße 54/58, Gymnasium Langenberg, Panner Straße 34.

Auch die Erzbischöfliche Tagesschule am Dönberg ist für Nevigeser Familien interessant. An der Höhenstraße 56 können Anmeldungen für das 5. Schuljahr zur Haupt- oder Realschule von Montag, 6., bis Samstag, 11. Februar jeweils von 8 bis 12 Uhr und zwischen 14 und 16 Uhr vorgenommen werden. Die genaue Terminvergabe erfolgt nach Abstimmung unter 0202/771170.

Die erste Wahl bei der Suche nach einem konfessionellen Gymnasium ist für Nevigeser ebenfalls in Wuppertal zu finden. Anmeldungen für die fünfte Klasse nimmt die St.-Anna-Schule, Dorotheenstraße 11, noch bis 8. Februar entgegen. Am Montag und Dienstag, 6. und 7. Februar, jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr, und am Mittwoch, 8. Februar, von 8 bis 13 Uhr entgegen. HBA

Anzeige