Deutschlands beste Kart-Fahrer treffen sich am kommenden Wochenende am Paul-Ludowigs-Haus. Der KSC Wülfrath veranstaltet den Wettbewerb.

Wülfrath. Vor drei Jahren hatte der Kartsport-Club (KSC) Wülfrath im ADAC eine Kart-Slalom-Landesmeistschaft für die besten Fahrer aus NRW veranstaltet, am kommenden Wochenende geht es noch eine Ebene höher: Auf dem Parkplatz am Paul-Ludowigs-Haus werden die Deutschen Kart-Slalom-Meisterschaften veranstaltet. „Wir erwarten rund 160 Teilnehmer sowie Angehörige, Betreuer und Gäste“, sagt Ulf Herfurth, erster Vorsitzender des Kartsport-Clubs Wülfrath. Mit 500 bis 600 Besuchern wird dann an der Strecke gerechnet. Großer Bahnhof also für den 1991 gegründeten Verein, der derzeit 45 Mitglieder – davon 16 aktive Fahrer im Alter von acht bis 18 Jahren – hat.

Fahrer aus Baden-Württemberg, Bayern und NRW sind Favoriten

Leider habe sich in diesem Jahr kein Wülfrather Fahrer für die deutsche Meisterschaft qualifiziert, bedauert Herfurth. So bleibt den lokalen Kart-Fahrern am Wochenende nur die Möglichkeit, bei den startenden Altersgenossen zu schauen, was die so drauf haben, und sich etwas inspirieren zu lassen. Traditionell seien die Starter aus NRW und die Teilnehmer aus Bayern und Baden-Württemberg für die Siege favorisiert, berichtet Herfurth.

Gestartet wird in fünf Altersklassen (K 1 bis K 5), auf der Strecke geht es um Geschicklichkeit und Geschwindigkeit. So müssen die Fahrer unter anderem einen Abschnitt absolvieren, der die Form einer Brezel hat. „Alle zehn Meter wartet auf die Fahrer eine neue Aufgabe – dadurch wird die Motorik der Kinder geprägt“, sagt Herfurth. Jeder Fahrer muss vier Wertungsläufe absolvieren, hinzukommen zwei Trainingsläufe. Auch die Gestaltung des Parcours stellt hohe Anforderungen an die jungen Fahrer. Die Strecke auf dem Parkplatz wird mit Pylonen abgesteckt, die eine Spurbreite von 1,65 Meter lassen. Das Kart hat eine Breite von 1,30 Metern: Für die jungen Fahrer bleiben also insgesamt nur 35 Zentimeter Platz auf beiden Seiten. Die Strecke wird übrigens nicht von dem Verein verantwortet, sondern von einem neutralen Schiedsgericht aufgebaut.

Bis zu 75 Stundenkilometer schnell kann so ein mit einem Vierzylinder-Motor ausgestattetes Kart werden, die Fahrtzeiten sind, gerade im Vergleich zum großen Motorsport, kurz. „Ein Durchgang dürfte am Samstag nach etwa 35 Sekunden zu Ende sein, am Sonntag sind es dann etwa 28 Sekunden“, schätzt Herfurth. Zu der Siegerehrung am Sonntag um etwa 16 Uhr wird auch Bürgermeisterin Claudia Panke erwartet. Zudem hat sich auch Besuch aus der Landeshauptstadt angesagt: Zur Eröffnung am Samstag begrüßt die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, die Teilnehmer.