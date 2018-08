Die Premiere von „Russen im Bad“ ist im Bürgerhaus zu erleben.

Langenberg. Die Bergischen Salonlöwen sind mit neuem Programm zu erleben: Am Freitag, 23. November, um 19 Uhr ist das Orchester im Bürgerhaus Langenberg mit der Premiere von „Russen im Bad“ zu erleben. Gemeint ist damit keine Banja, also kein traditionelles russisches Badehaus, sondern es geht um Besuche russischer Zaren, Adliger, Vertreter des Großbürgertums und der Künstlerelite in deutschen Kurorten. In Baden-Baden, Bad Ems, Bad Homburg, Bad Kissingen, Bad Nauheim, Wiesbaden und Darmstadt findet man heute noch russisch-orthodoxe Kirchen, die im 19. Jahrhundert mit Hilfe von Spenden des russischen Hochadels errichtet wurden.

Russische Kurgäste sorgten ebenfalls dafür, dass in den Kurorten ihrer Wahl russische Unterhaltungs- und Volksmusik zu hören waren. Auch deutsche Komponisten von Salonorchestermusik verarbeiteten in ihren Werken russische Volksklänge, so dass in die Programme der Kurorchester immer öfter russische Weisen und Tänze Eingang fanden.

Diesem Phänomen wollen die Salonlöwen in ihrem neuen Programm mit Lichtbildern, Texten und vielen Musikbeispielen auf den Grund gehen. Von „Schwarze Augen“ bis zur Filmmusik aus „Dr. Schiwago“ wird der russischen Musikkultur in deutschen Kurorten nachgegangen.

Als Solist dabei ist Roman Ortner mit seiner Balalaika, einem charakteristischen Lauteninstrument der russischen Volksmusik. Er wurde in Kasachstan geboren und studierte an der Musikhochschule Tschebeljabinsk Dirigat und Balalaika. 1996 übersiedelte Roman Ortner nach Deutschland und feiert seither als Solist und mit den Ensembles „Wolga Virtuosen“ und „Zarewitsch“ große Erfolge.

Der Vorverkauf läuft. Die Tickets können für 15 Euro bei der Velbert Marketing (VMG), bei Wortwechsel, Rommelssiepen 1a, in Neviges und bei der Buchhandlung Kape in Langenberg erworben werden. An der Abendkasse an der Hauptstraße 63 kosten die Eintrittskarten 18 Euro. Online buchen und sofort die Karten selbst ausdrucken ist ebenfalls möglich. HBA

