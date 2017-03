Velbert. Bei der Kollision eines Pkw mit einem Motorroller ist am Mittwochmorgen in Velbert ein 61-Jähriger schwer verletzt worden.

Laut Polizeibericht war ein 41-Jähriger gegen 5.45 Uhr mit seinem Wagen von der Nevigeser Straße nach links in die Schmalenhofer Straße abgebogen und hatte dabei den entgegenkommenden 61-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad übersehen. Das Auto erfasste den Roller mit der Front und lud den 61-Jährigen auf die Motorhaube auf. Dort blieb der Mann mit Knochenbrüchen liegen.

Er wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt, anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

