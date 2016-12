Roaming-Gebühren fallen weg, Staubsauger werden schwächer

Das kommende Jahr bringt für die Verbraucher so manche Änderung. Die Verbraucherzentrale hat sie einmal alle zusammengestellt.

Stufen werden Grade: Neue Kriterien bei der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit sorgen 2017 dafür, dass mehr Betroffene Leistungen erhalten.

Aufschläge fürs Telefonieren, Surfen und Simsen aus dem EU-Ausland werden Geschichte. Ab 15. Juni fallen die Kosten für das Roaming weg.

Ab 1. Juli können Kassenpatienten ihren Doktor auch online in einer Videosprechstunde konsultieren.

Der Umwelt könnten dies nutzen: Ab 1. Januar werden nur noch Motorräder zugelassen, welche die Euro-4-Norm erfüllen. Ab 1. April müssen neu installierte Holzheizungen Auflagen bei Effizienz und Ausstoß erfüllen. Und ab 1. September wird bei neuen Staubsaugern die Watt-Leistung nahezu halbiert. Statt bislang mit 1600 Watt für Sauberkeit zu sorgen, sind dann nur noch 900 Watt erlaubt.

Fernsehen mit DVB-T 2 und neuem Empfangsteil

Ob via Kabel oder Antenne, Beim Fernsehen müssen Verbraucher sich auf Änderungen einstellen. So schaltet der Kabelnetzbetreiber Unitymedia den analogen Kabelempfang zum 1. Juli ab. In Ballungsräumen kommt das digitale Antennenfernsehen DVB-T 2, mit HD-Qualität und Ausgaben für ein neues Empfangsteil. Am 29. März wird auf den hochauflösenden Standard um- und die bisherige DVB-T-Übertragung dort alsbald eingestellt.

Und was tut sich beim Thema Geld? Ab 4. April kommen die neuen 50-Euro-Scheine. Die Europäische Zentralbank hofft, dass die schwerer zu fälschen sind als die bisherigen Scheine. Und für am Bankschalter erworbene Fondsanteile, sogenannte Tafelpapiere, heißt es ab ins Depot. Sonst können sie ab dem Jahreswechsel nicht mehr gehandelt werden.

Den kompletten Überblick über die Änderungen gibt es im Internet (siehe unten stehende Adresse). Wer sich von Angesicht zu Angesicht informieren möchte: Die Beratungsstelle, Friedrichstraße 107, ist montags und donnerstags 9.30 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, dienstags und freitags 9.30 bis 13.30 Uhr, geöffnet. Auskunft auch unter der Rufnummer 02051/8090181. mj

verbraucherzentrale.nrw/2017

