Rhythmus-Chor: Mehr Angebote und noch mehr Musik

Mit weiteren Instrumentalisten soll das Ensemblespiel noch gestärkt werden. Dabei geht es auch um Spaß.

Neviges. Chorleiter Manfred Hagling möchte noch mehr Sänger und Instrumentalisten um sich scharen. „Der Rhythmus-Chor ist“, betont Hagling, „seit 45 Jahren die kompetente Interessenvertretung der singenden, musik- und bewegungsorientierten Kinder und Jugendlichen.“ Wer mitsingen möchte, sollte denn auch jetzt einsteigen.

Auch die Schüler der Velberter Singklassen erhalten, nachdem sie ihre Grundschulzeit absolviert haben, im Rhythmus-Chor Velbert-Neviges ihre weitere vokalpädagogische Aus- und Weiterbildung, schnuppern Bühnenluft und erfahren, wie toll es ist, im Rampenlicht zu stehen. Sie sollten sich frühzeitig beim Rhythmus-Chor anmelden.

„Der Rhythmus-Chor repräsentiert die singende Jugend von ganz Velbert“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka. Aber auch Wülfrather, Heiligenhauser und Wuppertaler fühlen sich in diesem Chor wohl. „In unserem Jubiläumsjahr 2016 mit Hymne, Flashmob, mit der Musik-Show ‚Movie and Musical’ und mit mehreren Konzerten sind wir unserem Ziel ‚Velbert singt’ noch ein Stückchen näher gekommen“, freut sich Manfred Hagling. „Angebote und Anfragen häufen sich. Die Mischung macht’s.“

Von der Klassik über Gospels zu Hits von Größen des Pops

Die Chorliteratur umfasst Klassik, Chor-Hits, Musical-Melodien, Gospelmusik, aber auch Ohrwürmer der Toten Hosen, Bläck Fööss, Pop-Gruppe ABBA, Hits von Michael Jackson über Lionel Richie, Dieter Falk, R. Kelly, Elvis Presley, Nick P. bis Vangelis. Der Rhythmus-Chor singt bei seinen Konzerten auswendig; denn nur text- und musiksichere Choristen, die sich nicht hinter Notenmappen verstecken, sondern den Dirigenten im Blick haben, bieten dem Publikum ein überzeugendes Erlebnis.

Hagling will den Velberter Musikmarkt erweitern. Neben den Gesangstalenten gehören auch exzellente Instrumentalisten zum Ensemble. Trompete, Querflöte, Gitarre, Bass, Piano, Keyboard, Akkordeon, Schlagzeug, Orff-Instrumente. Der musikalische Leiter denkt an mehr Ensemblespiel. „Vielleicht“, so Hagling, „könnte eine Band ein weiteres Angebot in unserem Musikalischen Erlebniszentrum sein.“ Auch weitere Instrumentalisten sind willkommen.

Vorstellungs- und Anmeldemöglichkeiten gibt es im Januar freitags, jeweils von 16 bis 17 Uhr, an der Tönisheider Straße 51. Wer Lust hat, mitzumachen, oder wer noch Fragen hat, sollte sich mit der Vereins-Geschäftsstelle unter Telefon 02053/41 155 in Verbindung setzen. HBA

www.rhythmus-chor.de

