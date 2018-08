Hip-Hop und Rap sind bei Jugendlichen sehr angesagt. Im Jugendzentrum wird der Sprechgesang nicht nur konsumiert, sondern auch selbst produziert.

Neviges. „Das Schreiben ist sehr befreiend, man kann seine Gefühle raus lassen“, hat Lea erfahren. Zusammen mit sieben weiteren Teenagern nimmt die 14-Jährige an einem Workshop der Rapschool NRW teil, die in der letzten Ferienwoche Station im Jugendzentrum an der Lessingstraße macht. Dort wird nicht nur viel über Rap und Hip-Hop gelernt, es wird ein eigener Text entwickelt, und am Ende steht eine eigene CD mit Musikvideo. „Am Anfang wird eine ,Mind-Map’ mit passenden Wörtern zu einem Thema vorgegeben, die zu eigenständigen Sätzen mit Reimen zusammengestellt werden“, schildert Daniel Schneider den Beginn. Es dreht sich in diesem Fall um Liebe und Mobbing. „Ein sehr passendes Thema, das uns schon beschäftigt“, findet Lea.

Mikrofon, Mischpult und Laptop bilden das Tonstudio

Nachdem am ersten Tag bereits der Text fertig war, wurde am zweiten der Sprechgesang in verschiedenen Rollen eingeübt. Der Refrain sei hier schon mal verraten: „Nur du allein bringst mein kaltes Herz zum Schmelzen / Wenn du an meiner Seite bist, spür ich keine Schmerzen. Jemanden wir dich gibt es nur selten, / du bist meine Rose, ich lass dich nicht verwelken.“ Nachdem der Text richtig gut eingeübt ist, wird das Jugendzentrum zum Tonstudio. „Mikrofon, Mischpult, Laptop – viel mehr braucht man nicht, das ist heute gegenüber den analogen Zeiten so einfach geworden“, lobt der Musikproduzent die Digitalisierung.

Gestern machte sich Eva für den heute anstehenden Videodreh so ihre Gedanken. „In Wuppertal gibt es Brücken mit Liebesschlössern. Da könnte man filmen, wie man eines da dran macht und den Schlüssel in die Wupper wirft.“ Die 13-Jährige hat ein bisschen Ahnung, weil sie bereits schon mal an einem solchen Projekt teilgenommen hatte. Daniel Schneider führt den jugendlichen Elan in geordnete Bahnen: „Wir schreiben zuerst ein Skript, das ist ein Minidrehbuch, dann sehen wir weiter.“ Die Vorschläge des Rap-Lehrers tun der Begeisterung der Nachwuchs-Rapper keinen Abbruch: „Es ist cool. Man macht was mit Freunden und man performt seinen eigenen Text“, sprudelt es aus Marlen (13) nur so heraus.

Pubertät verlagert sich inzwischen immer weiter nach vorne

Kein Wunder: Hip-Hop ist derzeit eine der erfolgreichsten Jugendkulturen und Musikrichtungen. Viele Jugendliche und bereits auch Kinder hören Hip-Hop-Musik und identifizieren sich mit deren Botschaften und Lebensstilen. „Wer heute Kinder und Jugendliche pädagogisch erreichen will, muss sich an ihren musikalischen Interessen orientieren – und dazu gehört in hohem Maße die Hip-Hop-Musik“, weiß Schneider. Im Vergleich zu vorherigen Generationen verlagert sich die Pubertät immer weiter nach vorne, die Heranwachsenden lösen sich somit auch früher von den Eltern ab. In dieser labilen Phase werden ihnen über Medien, Internet, Fernsehen und insbesondere über Musik jugendkulturelle Stile vermittelt, die eine hohe Bedeutung für die Identitätsbildung und Selbstverortung der Kinder und Jugendlichen haben. „Hip-Hop ist Seelenspiegel, Sprachrohr, multikulturelles Medium und Weltsprache“, sagt Schneider.