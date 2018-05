Ein Gast kam an der Friedrichstraße der Mitarbeiterin einer Spielhalle zur Hilfe.

Velbert. Auf eine Spielhalle an der Friedrichstraße ist gestern, gegen 0.25 Uhr, ein Raubüberfall verübt worden. Ein maskierter Mann betrat die Spielhalle, als eine 21-jährige Angestellte gerade mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war. Er überwältigte die Frau und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als die Mitarbeiterin die Kasse sowie auch den Tresor öffnete, griff der Unbekannte zu und entnahm das Geld. Dieses verstaute er in einer Plastiktüte und wollte danach vom Tatort flüchten. Ein 40-jähriger Gast hatte jedoch den Überfallbemerkt und versuchte, den Räuber an der Flucht zu hindern. Er versperrte ihm den Weg und versuchte, ihn festzuhalten. Nach einem kurzen Kampf, bei dem der Gast dem Täter das zur Maskierung genutzte Tuch sowie die Oberbekleidung wegriss, flüchtete der Räuber mit nacktem Oberkörper in Richtung Friedrich- Ebert-Straße. Die Beute ließ er zurück.

Gesuchter ist etwa 30 Jahre alt, sehr schlank und hat dunkles Haar

Durch die körperliche Auseinandersetzung zog sich der Spielhallengast leichte Verletzungen an Knie und Oberkörper zu. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die umgehend ausgelöste Fahndung der Polizei nach dem Räuber verlief ohne einen schnellen Erfolg. Der Straftäter ist 23 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von sehr schlanker Statur. Er soll südländisch ausgesehen haben, trug kurze, dunkle Haare und hat braune Augen. Maskiert war der gesuchte mit einem schwarzen Tuch über Mund und Nase. dazu trug er ein weißes Baseball-Cap. Er sprach akzentfrei und fließend Deutsch.

Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise an die Polizei, Telefon 02051/946 61 10. HBA