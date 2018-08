Die Lücke, die der Tod von Uhu Uwe hinterlassen hat, ist groß. Bald könnte es jedoch ein neues Maskottchen für den Zeittunnel geben.

Wülfrath. Mehr als einen Monat ist es her, dass Uhu Uwe verendet ist. Die Trauer ist bei Halterin Uta Wittekind immer noch groß. Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – ist sie bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. In sieben Jahren war eine innige Beziehung zwischen Wittekind und Uhu Uwe erwachsen. Die Waldpädagogin hatte den Greifvogel bereits als Jungvogel erhalten. Er stammte von einer Vogelschutzstation nahe Karlsruhe. Wittekind schätzte an dem Tier seine Gelassenheit und die Vertrautheit.

Wittekind und ihr Kollege Falkner Rainer Erdinger betreiben am naturkundlichen Museum seit 2010 eine Wald-Forscher-Station. Dort leben jetzt noch zwei kleine Weißgesichtseulen sowie eine Schleiereule und ein Wüstenbussard. Regelmäßig gibt es Greifvogel- und Eulenwanderungen.

„Der Uhu ist ein großes Thema in Wülfrath, insbesondere auch in den Steinbrüchen. Daher sollte das neue Maskottchen wieder ein Uhu sein.“

Uta Wittekind

Bei der Wiedereröffnung des Zeittunnels im vergangenen Juni wurde Uwe zum Maskottchen des naturkundlichen Museums. Bei den Wülfrathern war das Uwe sehr beliebt, hatte sogar eine eigene Seite in den sozialen Netzwerken. Nach dem Tod des Tiers bekundeten viele „Uwe-Fans“ dort ihr Beieid. Selbst Wülfraths Bürgermeisterin Claudia Panke schloss sich den Beileidsbekundungen an: „Was für eine traurige Nachricht. Wir werden unseren großen gefiederten Freund in Wülfrath sehr vermissen.“

Noch ist die Voliere, in der Uwe einst lebte, leer. „Uwe hatte den Taubenvirus, der leider auch auf Greifvögel übergehen kann“, erklärt Wittekind. Die anderen Vögel sind in ihren Volieren aber weit genug entfernt, so dass sie damit nicht in Berührung gekommen seien. Inzwischen sei Uwes Käfig desinfiziert und Wittekind kann trotz anhaltender Trauer bereits eine gute Nachricht ankündigen: Es wird ein neues Maskottchen und damit auch einen neuen Uhu geben. „Der Uhu ist ein großes Thema in Wülfrath, insbesondere auch in den Steinbrüchen. Daher sollte das neue Maskottchen wieder ein Uhu sein“, sagt Wittekind.

Wann genau es einen Nachfolger geben wird, dazu kann die Falknerin noch keine Angaben machen. Fest steht allerdings jetzt schon: Es wird wieder ein Männchen sein. Das bevorzugt Wittekind vor allem aus praktikablen Gründen. Demnach wiegen die Uhu-Männchen um die zwei Kilo, Weibchen sind deutlich imposanter und würden zwischen drei und vier Kilo wiegen. „Wenn man so ein Tier mehr als eine Stunde bei einer Führung trägt, sind Männchen zumindest etwas leichter“, lautet die Erklärung der Expertin.

Ein neuen Uhu zu finden, sei aber auch gar nicht so einfach. Auch der Charakter müsse stimmen. Es sei nicht so einfach, ein passendes Tier zu finden. „Das Zusammenspiel muss einfach stimmen.“

Die nächste Greifvogel- und Eulenwanderung findet am 9. September statt – mit oder auch ohne neuen Uhu.