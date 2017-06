Kulturprogramm für die Spielzeit 2017/18 umfasst attraktive Aufführungen und Konzerte.

Velbert. „Das ist die vornehmste Aufgabe, dieses Programm mitentwickeln zu können“, verkündete Kulturausschussvorsitzender Hermann-Josef Schmitz, als er den neuen Spielplan 2017/18 vorstellte. Die handliche Broschüre mit allen Informationen für Freunde von Theater und Konzerten liegt an vielen Stellen im Stadtgebiet aus. Dabei finden die ersten Veranstaltungen bereits jetzt vor der Sommerpause statt.

Im Rahmen der Neanderland Biennale wird auf der Naturbühne an der Vorburg des Hardenberger Schlosses der „Froschkönig“ auftauchen. Der Schauspieler Matthias Kuchta interpretiert am 1. Juli um 16 Uhr das Grimm’sche Märchen mit lebensgroßen Textilfiguren, die nicht nur auf der Bühne zu sehen sein werden, sondern sich auch unters Publikum mischen.

Im Innenhof der Vorburg heißt es mehrfach: umsonst und draußen

Die Chorfreunde Plan B sind zwar erst fünf Jahre jung, aber sie geben am 8. Juli um 14.30 Uhr in der Vorburg ein Jubiläumskonzert, das von Pop über Folkore, Gospel, Filmmusik bis zur Klassik breit aufgestellt ist. Umsonst und draußen sind die nächsten Konzerte im Innenhof der Vorburg, jeweils 11 Uhr: Am 9. Juli bringt die Songwriterin Maya Fadeeva Musik, die unter die Haut geht. „Jazz de Luxe“ verspricht das Ulrich Rasch Trio mitten in Sommerferien am 6. August. Soleil Niklasson beendet am 3. September die erfolgreiche Reihe mit Jazz an der Vorburg für dieses Jahr.

Bis auf wenige Ausnahmen ist die Vorburg der Mittelpunkt für das Kinder- und Jugendtheater. Anja Franzel, die künstlerische Leiterin für Theater und Konzerte, freut sich, in dem breit gefächerten Programm besondere Leckerbissen dem erwachsenen Publikum bieten zu können. Mit Katja Riemann wird am 16. November eine der bedeutendsten deutschen Schauspielerinnen die Bühne des Historischen Bürgerhauses in Langenberg betreten. Sie wird nicht Theater spielen, sondern in einer szenischen Rezitation den Roman „Sofies Welt“ vorstellen. „Ein schönes Stück über Philosophie“, wirbt Franzel.

„Einen tollen Abend zum Mittanzen“, kündigt die Kulturmanagerin für den 25. November an, wenn Addy Mercedes kubanisches Lebensgefühl im Bürgerhaus versprüht. Bei der ersten Velberter Lachnacht am 12. Januar blasen bekannte Comedians, wie Hennes Bender, Matthias Brodowy, David Werker und Jacqueline Feldmann zu einem Frontalangriff aufs Zwerchfell. Heiter wird’s auch beim Düsseldorfer Kom(m)ödchen, das eine lange Beziehung zum Bürgerhaus hat und dort am 1. Dezember gastiert. Eine ganz neue Konzerterfahrung verspricht Anja Franzel beim „Concert in the Dark“ (17. Februar): „Da macht man ganz neue Konzerterfahrungen. Jeder Zuhörer erhält eine Schlafmaske und wird zum Platz geführt. Man hört den Raum klingen.“

Oder wie wäre es mal mit Shakespeares Klassiker „Hamlett“ als Musical (2. März)? Neben dem Angebot in den bekannten Spielstätten soll es mehr Konzerte in den Kneipen geben: „Wir würden uns über Velberter Wirte freuen, die bereit sind, Musik in ihren Kneipen machen zu lassen“, so Kulturdezernent Gerno Böll.

