Am Samstag können sich die Tänzer beim DAK-Wettbewerb für das Finale qualifizieren.

Wülfrath. Das Team „Power Dancers“ aus Wülfrath ist mit dabei, wenn mehr als 1600 tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche aus ganz NRW um den Einzug ins große Finale beim Dance-Contest tanzen. Bei vier „Halbfinalen“ treten mehr als 120 Tanzgruppen an. Am kommenden Samstag ist der Wettbewerb der DAK-Gesundheit in Krefeld zu Gast. Wer sich hier für das Finale in Oberhausen qualifiziert, tanzt vor der prominenten Jury um Gil Ofarim, Ekaterina Leonova und Loona.

Der „Dance-Contest“ zieht seit 2010 kleine und große Tänzer an. Sie schickten ein Video und tanzten um den Sieg. Unter dem Motto „Beweg dein Leben“ steht er ganz im Zeichen der Gesundheit „Es ist natürlich besonders schön, dass ein Team aus unserer Region dabei ist“, sagt Detlef Diermann von der DAK-Gesundheit. Mit coolen Bewegungen zu Hiphop-Musik oder Urban-Dance lassen sich Kinder und Jugendliche begeistern. „Wer so aktiv ist, tut etwas, um gesund zu bleiben. Neben dem Spaß der Tänzer ist auch die große Begeisterung der Fans bemerkenswert“, so Diermann.

Bewegungsmangel bei Kindern ist ein ernstzunehmendes Problem

Zunehmender Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ist für Fachleute seit langem ein ernstzunehmendes Phänomen.

Partner des Dance-Contest ist Ingo Froböse, Sportprofessor und Präventionsexperte in Deutschland. „Musik regt zum Bewegen an und ist damit für junge Leute ein toller Trainingsanreiz. Neben allgemeiner Fitness und Koordination wird auch das Gehirn trainiert. Denn verschiedene Schritte und Rhythmen müssen gelernt und abgerufen werden“, erklärt Froböse. Zunehmender Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ist für Fachleute seit langem ein ernstzunehmendes Phänomen. In einer aktuellen Umfrage sagen 80 Prozent der Lehrer zudem, dass sie motorische Defizite bei Schülern beobachten. Gesundheitliche Probleme der Heranwachsenden haben in den vergangenen zehn Jahren zugenommen.

Am Dance-Contest der DAK-Gesundheit können Kinder und Jugendliche im Alter ab sieben Jahren teilnehmen. Teams von zwei bis zu zehn Teilnehmern studieren einen Tanz zu einem Song oder Remix ihrer Wahl ein und drehen einen zwei- bis dreiminütigen Video-Clip. Der Kreativität können die Gruppen beim Tanzstil freien Lauf lassen. Red

