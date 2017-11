Viele Leser haben sich an die WZ gewandt. Sie berichten von verspäteten oder ausgebliebenen Zustellungen. Die Post verweist auf eine Servicenummer zur Nachverfolgung von Paketen.

Wülfrath. Die Beschwerden über die zum Teil schleppende Zustellung von Briefen und Paketen reißen nicht ab. Ulrich Krekelmann zum Beispiel hat erst vor zwei Tagen sehr Unerfreuliches erlebt: „Wir waren am Nachmittag zu viert zu Hause, sind um kurz nach 17 Uhr aus dem Haus gegangen, vorsichtshalber hatte ich noch in den Briefkasten geschaut. Er war leer.“ Bei ihrer Rückkehr fand die Familie gleich zwei Karten von DHL für zwei Päckchen, die angeblich vor 17 Uhr vom Zusteller eingeworfen worden waren. Geklingel habe dieser nachweislich nicht, so Ulrich Krekelmann, auch seien die beiden Pakete nicht bei einem der insgesamt 29 Nachbarn abgegeben worden.

Zwei Pakete wiegen je 14 Kilo – und sind in der Innenstadt-Filiale

„Auf den Karten stand, dass ich die Pakete heute in einer Poststation etwas außerhalb der Wülfrather City im Eingangsbereich vom Real abholen könne“, berichtet der verärgerte Postkunde. Dort sein sie aber nicht gewesen. Ein Mann habe ihm gesagt, dass er bereits der Sechste an diesem Tage sei, dem das passiert ist. Nach langen Suchen fand der Mann seine Pakete in der Innenstadt-Filiale der Post. Da beide 14 Kilogramm schwer waren, bat er dort um eine Zustellung. Die Antwort laut Ulrich Krekelmann: „Das macht der (Zusteller) nicht.“ Der Postkunde ließ darauf hin die Pakete zurücksenden.

Frau aus Wülfrath-Süd bekommt eine Woche lang keine Post

Y. Hülsemeyer berichtet, dass bei ihr vom 9. November an knapp eine Woche lang gar keine Post angekommen sei. Sie wohnt in Wülfrath-Süd. Die Zeitschriften, die donnerstags kommen müssten und ein Brief, der am Freitag oder Samstag hätte zugestellt werden müssen, seien bis Dienstag nicht eingetroffen. Von ihr befragten Nachbarn gehe es ebenso. Erst am Mittwoch habe sie „einen proppevollen Briefkasten mit gesammelter Post von einer ganzen Wochen vorgefunden“ – inklusive des vermissten Briefes und zwei Zeitschriften vom davorigen Donnerstag. „Dabei ist auch das wöchentliche Nachrichtenmagazin – immerhin einen Tag vor Erscheinen der neuen Ausgabe“, sagt sie ironisch.

Auch Peter Klückmann hat es wieder erwischt. Sein wöchentlich erscheinendes Magazin ist am vergangenen Donnerstag nicht geliefert worden und ein Brief einer Bekannten aus Leipzig war recht lange unterwegs. „Ich wohne nicht abgelegen und habe Briefe mit Laufzeiten von bis zu zehn Tagen“, so die Erfahrung von Bine Pauluhn.