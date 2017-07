Velbert. Eine 68-jährige Seniorin ist am Mittwochabend in ihrer eigenen Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus in Velbert-Birth, Opfer eines brutalen Straftäters geworden. Nach Polizeiangaben hatte es gegen 21.30 Uhr an der Wohnungstür der Velberterin geklingelt. Nachdem die Frau die Tür öffnete, drängte der Mann die Seniorin sofort gewaltsam in ihre eigenen Wohnräume zurück, wo die 68-Jährige von dem noch unbekannten Mann körperlich misshandelt und vergewaltigt wurde. Erst danach ließ der Straftäter von der schwer verletzten Frau ab und verließ die Tatwohnung in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei hat nach den Angaben des Opfers ein Phantombild des Gewalttäters gefertigt. Der Täter, der nach Angaben der Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Bereich Velbert stammt und dort zuvor im Bereich Birth auch gesehen wurde, soll ein 20- bis 25-jähriger Mann sein. Sein Aussehen wirkte auf das Opfer nordafrikanisch, er sprach aber akzentfreies Deutsch. Der gesuchte Mann soll etwa 170 - 175 cm groß und von schlanker Figur sein.

Sein Haar war kurz, dunkel und leicht wellig, nach hinten gekämmt und an den Seiten kürzer. Er trug einen dunkler Kinn- und Oberlippenbart, der an der Oberlippe stark ausgedünnt wirkte. Zur Tatzeit soll der Täter mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein, darüber trug er ein hellgrau melierten Sweatshirt-Jacke mit Kapuze, dunkelblauer Jeanshose und überwiegend weißen Turnschuhen.

Hinweise aus der Bevölkerung zu Identität, Herkunft oder Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, wie auch der polizeiliche Notruf 110, jederzeit entgegen. red

