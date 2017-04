Wülfrath/Velbert. Am Ostermontag hat es auf einem ländlich gelegenen Grundstück an der Asbrucher Straße 100 in Wülfrath gebrannt. Der Feuerwehr wurde Brand einer Wiese am Bölkumer Busch in Velbert-Neviges gemeldet. Die zuerst eintreffenden Kräfte konnten jedoch weder im Bereich der Straße am Bölkumer Busch, noch an den angrenzenden Straßen ein Feuer entdecken.

An der Asbrucher Straße bemerkten die Einsatzkräfte dann aber Rauch. Ein Weg führte zu einem circa acht mal acht Meter großen Holzschuppen, der in voller Ausdehnung brannte.

Der Einsatz war nach etwas mehr als zwei Stunden beendet. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein alter Wohnwagen, der mit umfangreichen Holzvorbauten zu einer Gartenhütte erweitert worden war, gebrannt hatte. Die Konstruktion wurde bei dem Brand vollkommen zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene materielle Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1.500 Euro.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen sprechen für eine Brandstiftung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nehmen die Polizei in Wülfrath unter der Telefonnummer 02058 / 9200-6180 und die Polizei in Velbert unter der Telefonnummer 02051 / 946-6110 jederzeit entgegen.

