Neviges. Die vorgelegte Richtlinie zur Straßenbenennung und Nummerierung von Gebäuden in Velbert wurde durch den Bezirksausschuss Neviges abgelehnt. „Damit schaffen wir uns ab“, so August-Friedrich Tonscheid, weil die Technischen Betriebe Velbert in allen Straßenbenennungsangelegenheiten federführend sein sollen. Andreas Sauerwein vom Immobilienservice der Stadt versicherte, man wolle die Bezirksausschüsse nicht aushebeln. Brigitte Djuric (SPD) fällt es schwer, alles zu reglementieren. Ihr fiel auf, dass da jemand die eigenen Richtlinien nicht gelesen hat. So heißt es in den Grundsätzen, dass gleich klingende Namen zu vermeiden sind. Die Verwaltung schlug dem Ausschuss vor, zwei neue Straßen im Baugebiet südlich der Wimmersberger Straße nach der Philosophin „Edith- Stein-Straße“ und nach dem Philosophen „Wittgensteinstraße“ zu nennen. „Und es gibt eine Steinstraße in Neviges“, so eine weitere Anmerkung. Jetzt soll die Stadtverwaltung neue Vorschläge unterbreiten. uba

Anzeige