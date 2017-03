Neviges. Am Freitagmorgen ist bei einem Unfall an der Bernsaustraße in Neviges eine Person verletzt worden.

Der 26-jährige Fahrer eines Peugeot war in Richtung Neviges unterwegs, als er in Höhe des Zwingenberger Weges, aus noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den dortigen Grünstreifen. Anschließend lenkte er den Peugeot nach links, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Bürgersteig. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 26-Jährige zog sich dabei leichte Kopfverletzungen zu. Er wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und konnte erst mit Hilfe von Anwohnern der Bernsaustraße geborgen werden. Der junge Mann wurde noch an der Unfallstelle ärztlich versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dieses durfte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An dem Peugeot entstand Totalschaden.

