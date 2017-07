Wülfrath. Am Mittwochnachmittag kam es in Wülfrath zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Im Poliziebericht heißt es, dass ein 59-jähriger Mann aus Mettmann, mit seinem blauen PKW Ford, über die Mettmanner Straße in Wülfrath, aus Richtung Flandersbacher Straße kommend, in Fahrtrichtung Lindenstraße fuhr. In Höhe der Einmündung Kirschbaumstraße übersah er nach eigenen Angaben einen am rechten Fahrbahnrand geparkten silbergrauen PKW Daihatsu. Es kam zu einer Kollision der beiden Autos, durch die der Ford auf die Fahrerseite gekippt wurde.

Weiter heißt es, dass der 59-jährige Mettmanner sein Fahrzeug nach eigenen Angaben unverletzt verlassen konnte. Die Polizei schätzt an den zwei Unfallfahrzeugen einen Gesamtsachschaden in Höhe von 12.000,- Euro.

Für die Dauer der Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten musste der Verkehr an der Unfallstelle zeitweise gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Behinderungen im beginnenden Berufsverkehr auf der Hauptverkehrsstraße. Um 17.15 Uhr war die Unfallstelle dann wieder geräumt. red

