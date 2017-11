Velbert. Am frühen Freitagabend, um 17:30 Uhr, kam es in Velbert zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, bei welchem diese verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 35-jähriger Velberter mit seinem Pkw Skoda auf der innerstädtische Hans-Böckler-Straße in Richtung Heidestraße. Bei Grün bog er nach links in die Heidestraße in Richtung Innenstadt ab und übersah dabei eine 77-jährige Velberterin, die zu Fuß die Fußgängerfurt der Heidestraße bei für sie ebenfalls Grün zeigender Fußgängerampel überqueren wollte.

Die Fußgängerin wurde von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die 77-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Straße zum Teil gesperrt werden. An dem Pkw des 35-Jährigen entstand ein Sachschaden von 1000,- Euro. red