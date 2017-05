Die ehemaligen Mitarbeiter der Kalkindustrie planen ehrenamtliche Einsätze in Wülfrath.

Wülfrath. Bei der Jahreshauptversammlung des Pensionärvereins Rheinische Kalksteinwerke im Paul-Ludowigs-Haus wurde einmal mehr deutlich, dass sich ihre Reihen langsam lichten. Rund 50 Mitglieder waren der Einladung gefolgt. „Vor zehn Jahren hatten wir noch 600 Leute, heute sind es nur noch 239“, bedauerte der erste Vorsitzende, Hans-Peter Schelling, mit Blick auf die Mitgliederzahl.

„Ich werde am Ende dieser Wahlperiode 83 Jahre alt sein. Das muss reichen.“

Hans-Peter Schelling, erster Vorsitzender des Pensionärvereins Rheinische Kalksteinwerke

Für ihn war es bereits die 20. Jahreshauptversammlung als erster Vorsitzender, aber wohl die vorletzte an der Spitze des Pensionärvereins. „Ich werde am Ende dieser Wahlperiode 83 Jahre alt sein, das muss dann reichen“, sagte Hans-Peter Schelling, der die Mitglieder damit darauf vorbereitete, dass 2019 für ihn im Amt Schluss sein wird.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand bestätigt, es gab allerdings auch keine neuen Kandidaten. Erster Vorsitzender bleibt Hans-Peter Schelling, zweiter Vorsitzender Horst Hoenke und erste Schriftführerin Renate Krebs. Das Amt der zweiten Schriftführerin ist derzeit nicht besetzt. Gesucht für diesen Posten ist ausdrücklich eine Frau. Bestätigt wurden auch der erster Hauptkassierer Manfred Tweer sowie die Kassierer Peter Deitermann, Hans Nieske und Horst Poprawa. Beisitzer sind Josef Clemens, Günter Heger und Karl Padurschel.

Fritz Soditt hat sich dagegen aus Altersgründen zurückgezogen. Er ist mittlerweile mehr als 90 Jahre alt. Ihm galt der besondere Dank des ersten Vorsitzenden für dessen langjähriges Engagement, vor allem für die ehrenamtliche Tätigkeit im damals noch bestehenden Wülfrather Krankenhaus. Dort hatte Fritz Soditt nach seiner Pensionierung gewirkt.

Ältestes Mitglied im Verein ist die 99-jährige Anna Willmann. Sie hatte bis vor wenigen Jahren noch ihren Dienst in der katholischen Kirchengemeinde versehen.

Hans-Peter Schelling gab auch einen Ausblick auf die Aktivitäten des Pensionärvereins im laufenden Jahr. Bereits am 18. Mai steht ab 15 Uhr das Skatturnier im Vereinsheim des Tennisclubs Blau-Weiß Wülfrath auf dem Programm. Die nächste Mitgliederversammlung ist für den 13. Juli im Paul-Ludowigs-Haus geplant und am 19. Oktober folgt das Herbstfest in der Gaststätte „Kleine Schweiz“ in Velbert-Tönisheide.

Beim Rückblick auf das vergangene Jahr hob Hans-Peter Schelling besonders das Herbstfest hervor, bei dem sich der neue Vorsitzende der Geschäftsführung von Lhoist Deutschland, Paul Schipper, vorgestellt hatte. Der Manager war auch diesmal kurz bei der Jahreshauptversammlung und sprach von einer positiven Entwicklung des Unternehmens.

Im vergangenen Jahr haben zudem wieder einige Mitglieder – zum Teil seit 14 Jahren – ehrenamtlich im Zeittunnel mitgeholfen, um damit ihre Verbundenheit zur heimischen Kalkindustrie, in der sie jahrzehntelang tätig waren, zu zeigen. Das war laut Hans-Peter Schelling auch ein Zeichen dafür, „der Stadt in der gegenwärtig schwierigen finanziellen Situation zur Seite zu stehen. „Diese Arbeit macht Freude und wir freuen uns über jeden, der bereit ist, einmal im Monat für vier Stunden eine Schicht in der Aufsicht und an der Kasse zu übernehmen“, so der erste Vorsitzende weiter. Aktuell ist der Zeittunnel allerdings wegen der Modernisierung der erdgeschichtlichen Ausstellung geschlossen.

