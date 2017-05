Die Preisverleihung des Kreiswettbewerbs ist am 16. Mai.

Wülfrath. Die Parkschule, städtische Grundschule mit offenem Ganztagsbetrieb, hat im Wettbewerb „Gesund macht Schule“ den ersten Platz belegt. Ausgelobt wird dieser Wettbewerb von der AOK im Kreis Mettmann und der Ärztekammer Nordrhein. Er wurde in diesem Jahr zum neunten Mal aufgelegt. Diesmal stand er unter dem Motto „Kreative Medienexperten gesucht“. An der Parkstraße freut man sich schon ganz doll auf Dienstag, 16. Mai: An dem Tag wird der Preis hochoffiziell an die Schüler verliehen.

Innerhalb des Themas Medien konnten sich die teilnehmenden Schulen frei entfalten. An der Parkstraße wurde die Radio- und Film-AG aktiv. Sie beschäftigten sich mit Internetrecherche, schrieben Drehbücher und machten sich mit Film-, Ton- und Textverarbeitungsprogrammen vertraut. Am Ende zeigten die jungen Medienexperten dann, was sie gelernt hatten. Ein Schulfilm war entstanden und ein Schulradio haben sie produziert.

Stolz können die Schüler sein, dass ihre Beiträge nicht allein auf den Wettbewerb beschränkt bleiben. Sie finden vielmehr, zusammen mit den Beiträgen der übrigen Preisträger, Eingang in ein Medienbuch. Das soll Ende dieses Jahres fertig sein.

Kinder wie Eltern wissen oft nichts über sichere Passwörter

Hintergrund für die Wahl von Medien für den Wettbewerb ist die Überlegung von AOK und Ärztekammer, dass Kinder oft zwar Medien wie Fernsehen, Spielkonsole und Handy nutzen, aber von wichtigen Dingen meist nichts wissen: von der Notwendigkeit eines sicheren Passworts, dem Recht am eigenen Bild oder wann der Ausschalter gedrückt werden sollte. Bei den Eltern ist es oft nicht anders. Insofern sei dieser Wettbewerb ein wichtiger Baustein im Sinne des Kinderschutzes und auch wichtig, um die körperliche und seelische Gesundheit zu erhalten. mj

