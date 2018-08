Das nur alle zwei Jahre stattfindende Parkfest bietet am ersten September-Wochenende Spaß und Unterhaltung für jedes Alter.

Velbert. Das erste Wochenende nach den großen Ferien steht ganz im Zeichen des Parkfestes im Herminghauspark. „Mehr als 30 Aktionsstände, sieben Caterer, insgesamt 19 Künstler aus Velbert und der unmittelbaren Umgebung, dazu stehen gut 250 Kinder auf der Bühne.“ Stephanie Gebhardt von der Velbert Marketing GmbH macht mächtig neugierig auf das zweitägige Familienfest, das am Samstag, 1. September, mit dem vierten Benefizlauf des Rotary Clubs Velbert beginnt.

Nach der Siegerehrung wird um 12 Uhr die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Dirk Lukrafka und Sven Lindemann, dem Chef der Technischen Betriebe, auf der Bühne erfolgen, die im östlichen Teil der Herminghausparks in der Nähe des Parkhotels aufgebaut wird. Anschließend erfolgt die Eröffnungsshow durch die Starlight Musical Academy. „Es wird was Schönes geben, die haben was ganz Besonderes vorbereitet“, freut sich VMG-Eventmanagerin Stephanie Gebhardt.

„Wir verzichten auf das Feuerwerk, aber die Saubrücke wird illuminiert.“

Stephanie Gebhardt, Eventmanagerin der VMG

Um 17 Uhr steigt der letzte Programmpunkt. Die Besucher können die bunte Mischung aus Tanz bis zu Darbietungen von Singer-Songwritern ganz lässig auf Picknickdecken, Liegestühlen oder Bierzeltgarnituren genießen - Eintritt wird nicht erhoben. Im gesamten Park gibt es Spielangebote und Aktionen für die ganze Familie. Neben zwei Hüpfburgen und dem Airtrack der Velberter Sportgemeinschaft und Bungee-Trampolin wird ein Neun-Meter-Kletterberg als besonders herausragender Höhepunkt angepriesen.

Wenn das Spektakel im Park zu Ende ist, steigt unter der Saubrücke eine große Party. Die Partyband „Deluxe - the radioband“ wird mit einem Mix aus Kulthits und Aktuellem aus den Charts bis 23 Uhr für Stimmung sorgen. In der Pause, gegen 20 Uhr, wird der Velberter Rapper „Tiberias“ zeigen, was Velbert so alles an Künstlern aufzubieten hat.

In der zweiten Pause müssen die Zuschauer Platz machen für eine Feuershow mit Musik und mehreren Künstlern. „Dafür verzichten wir auf ein Feuerwerk, aber die Saubrücke wird illumiert“, so die VMG-Mitarbeiterin, die darauf aufmerskam macht, dass der Panoramaradweg über das alte Eisenbahnviadukt während des gesamten Festes gesperrt wird.

Dicht gemacht wird auch die Parkstraße zwischen den Schwimmbadparkplätzen und der Uelenbeek. Während im Herminghauspark wie üblich auch während des Festes ein Alkoholverbot herrscht, werden auf der „Partymeile“ am Samstagabend Bier, Wein und Cocktails sowie dazu passende Speisen angeboten.

Am Sonntag geht es ab Mittag im Park weiter, um 12 Uhr beginnt das Bühnenprogramm, unter anderem mit dem Nevigeser Turnverein (15 Uhr). Stefanie Gebhardt verweist zum krönenden Abschluss um 16 Uhr auf das Theaterstück „Um Himmels Willen, Ikarus“. „Ein aktives Bühnenstück zum Mitmachen für die ganze Familie.“

Gut 24 000 Euro sind im städtischen Haushalt für das Fest festgesetzt worden. Velberts Bürgermeister Dirk Lukrafka dankt allen ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren, die das größte aller Feste in Velbert erst möglich machen, so den Stadtwerken Velbert, den Technischen Betrieben, der Sparkassenstiftung und einem großen Velberter Möbelhaus.