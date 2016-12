Parken nur in verblassten Flächen

Zu: Parken in Wülfrath

Kürzlich parkte ich auf dem oberen Parkplatz an der Löw und legte meine richtig eingestellte Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe. Als ich nach etwa 20 Minuten zurück zum Auto kam, hatte ich ein Knöllchen hinter dem Scheibenwischer. Ich bin sofort zum Ordnungsamt gefahren und habe gefragt, warum das so ist. Man sagte mir, dass ich nur in den markierten Stellflächen mein Fahrzeug abstellen darf. Ich erwiderte, dass es ja dort keine markierten Stellflächen gibt. Mir wurde aber gesagt, dass es früher dort welche gab, die leider verblasst sind. Und nur dort darf geparkt werden. Ich wohne schon seit 1954 in Wülfrath. Damals gab es nur eine unbefestigte Stellfläche für Autos. Die Parkdecks wurden erst viel später errichtet. Mit meinen knapp 81 Jahren weiß ich leider nicht mehr, wo sich damals die markierten Stell-flächen befanden. Also hat man entgegenkommenderweise von einem Knöllchen abgesehen.

Wenig später hatte ich einen Arzttermin und habe mein Fahrzeug wieder auf dem Oberdeck abgestellt und die Parkscheibe eingestellt. Trotzdem hatte ich die Befürchtung, wieder ein Knöllchen zu bekommen, denn noch immer fehlt ja eine Markierung. Dann bin ich die dortige Wendeltreppe hinunter gegangen. Aber: Oh Schreck! Die ist ja von oben bis unten dermaßen verdreckt, dass man sich hier jede Krankheit holen kann. Gibt es seitens der Stadtverwaltung keine Möglichkeit, mit Schrubber und Wasser die hygienischen Zustände wieder herzustellen?

Axel Neubauer

Wülfrath

