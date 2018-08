Im Juli kamen 50 000 Menschen in das Freibad in Neviges – absoluter Rekord. Aus der ganzen Region kommen die Besucher.

Neviges. „Nur allein im Juli kamen 50 000 Menschen ins Panoramabad, soviel wie im vergangenen Jahr von Mai bis August. Wir sind bereits jetzt 50 Prozent über den Vorjahreszahlen.“ Norbert Noll, der Abteilungsleiter Bäder bei den Stadtwerken Velbert, freut sich über den Ansturm auf das Freibad, das nicht nur bei den Nevigesern und Velbertern beliebt ist.

„Mit der Linie 167 kommen die Besucher schwadronenmäßig aus Wuppertal zu uns“, hat Noll festgestellt. „Wir haben ein angenehmes Publikum. Es kommt schon mal zu kleineren Unfällen, die passieren eben, wenn viele Menschen zusammen kommen.“ Damit kleinere Zwischenfälle nicht zu Katastrophen werden, dafür sorgt ein Team vor sechs Schwimmmeistern, die stets ihre Badegäste im Blick haben und sofort eingreifen, wenn nötig wird.

Kürzlich erlitt ein Schwimmer einen Herzanfall, die Aufsicht holte ihn sofort aus dem Wasser und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der Notarzt kam. Swetlana Saledinov hat stets ein Auge darauf, dass im Schwimmerbecken alles in den geordneten Bahnen verläuft: „Die Sportschwimmer möchten ihre Bahnen ziehen und mögen es nicht, wenn sie durch spielende Kinder und Jugendliche gestört werden.“

Die Schwimmmeisterin, die von der Lehre bis zur Meisterprüfung bei den Stadtwerken tätig ist, greift zur Pfeife, um übermütige Jugendliche zur Räson zu bringen. „Wenn von den Seiten ins Becken gesprungen wird oder man sich auf die Absperrleinen setzt, dann greifen wir ein. Wenn Eltern ihre Kinder mit Schwimmflügeln ins Schwimmerbecken mitnehmen, klären wir sie über die Gefahren auf“, so Schwimmmeister Heiko Heiland, der plötzlich vor einem sich leerenden Schwimmerbecken steht. „Viele gehen jetzt ins Wellenbad“, weiß der erfahrene Badmitarbeiter.

Immer zur vollen und zur halben Stunde wühlen vier Rotoren das Wasser sieben Minuten lang auf, so dass bei den Badgästen Meeresgefühle aufkommen. „Das ist das Tollste an diesem Bad“, begeistert sich Ben Sommerfeld, der mit seiner Mutter Melanie aus Essen-Burgaltendorf zum Wiesenweg gekommen ist: „Das ist hier viel größer als das Wellenbad in münsterländischen Heiden.“

Auf das Panoramabad ist die ehemalige Handballsportlerin durch Auswärtsspiele beim NTV in der Halle Waldschlösschen aufmerksam geworden. „Dadurch weiß ich, dass es da oben noch weitere Parkplätze gibt“, sagt sie und lacht. Dustin Stadler und Julian Honisch hatten die hohen Temperaturen ins Bad getrieben: „Wir sind zum Abkühlen gekommen, gleichzeitig wollen wir in bisschen fitter werden und 20 Bahnen durch Schwimmerbecken ziehen.“

An so heißen Tagen wie am Wochenende suchen 3000 bis 4000 Menschen eine Erfrischung in den Fluten des Panoramabades, deren Inhalt innerhalb von vier Stunden einmal umgewälzt wird. „Die Wasserqualität ist immer gut“, verspricht Heiko Heiland. „Bestenfalls die Sonnenmilch kann mal zu einer leichten Trübung führen.“ An Tagen mit besonders hohem Publikumsandrang sind neben den Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes auch die Helfer des Ortsvereins Neviges des DRK tätig: „Wir entlasten die Schwimmmeister, um kleinere Verletzungen wie Schnittwunden zu behandeln“, sagt Rettungssanitäter Manuel Loher.