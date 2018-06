Wülfrath. Leiter Sebastian Schorn stellte kürzlich im Ausschuss für Umwelt und Ordnung die Bilanz für das Ordnungs-, Einwohnermelde-, Standes-, Wahl- und Statistik-amt der Stadt für 2017 vor. Dabei wurde deutlich: Auch der Kommunale Ordnungsdienst stößt personell mit seinen 74,5 Wochenstunden an Leistungsgrenzen. Nicht alles, was Politik und Bürger von ihm erwarten, ist in vollem Umfang abzuarbeiten. Und: Wülfrath ist mit seinen vielfältigen Möglichkeiten, sich das Ja-Wort zu geben, auch ein beliebter Ort für Auswärtige, sich zu trauen.

Aus den Reihen der Ausschussmitglieder kam die Frage, welches Ergebnis die gemeinsame Aktion gegen das Kippenschnippen gebracht habe. „Auch hier ist festzustellen, Ermahnungen bringen wenig, es geht nur mit Bußgeldern“, sagte Schorn. Sein Stellvertreter Ralph Elpers ergänzte: „Signifikant haben wir keine Veränderungen festgestellt.“ Auf Nachfrage erfuhren die Ausschussmitglieder, dass der Kommunale Ordnungsdienst pro Jahr nicht mehr als 20 Verwarngelder ausspreche. „Welche Chance haben wir?“, fragte Elpers rhetorisch. Es handele sich um einen gesellschaftlichen Verlust an Kontrolle. „Wir müssen die Leute auf frischer Tat erwischen. Das wird einfacher wenn mehr Menschen wieder hingucken und die Täter auch ansprechen“, so Elpers.

Als Straßenverkehrsbehörde wurden rund 6700 Knöllchen an Parksünder verteilt, von denen etwa 660 in ein Bußgeldverfahren mündeten.

Die beiden regulären Standesbeamtinnen ermöglichen Brautpaaren die Eheschließungen in der Wasserburg in Düssel, dem Niederbergischen Museum, der Kathedrale in Schlupkothen und dem Trauzimmer des Rathauses. 2017 wurden in Wülfrath 120 Ehen geschlossen, seit November 2017 auch gleichgeschlechtliche. „Erfreulich ist, dass von den Städten des Kreises Mettmann, die ungefähr doppelt so groß wie Wülfrath sind, teilweise nur 20 Eheschließungen mehr durchgeführt wurden“, so Schorn. Rund 40 der Wülfrather Brautpaare lebten in anderen Städten. 52 Ehen wurden an Samstagen geschlossen. „Hier ist deutlich zu erkennen, dass die Anzahl der unterschiedlichen Trauorte und die großzügigen Trautage und Uhrzeiten Wülfrath zu einem beliebten Eheschließungsort machen“, resümierte Schorn.