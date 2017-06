Agnes Kausche und Melanie Nonn arbeiten im Außendienst des Ordnungsamtes. Eine Arbeit, die schnell ekelig werden kann.

Wülfrath. Park- und Müllsünder, rücksichtslose Hundehalter, Zigarettenschnipser und viele mehr – das sind die „Kunden“ der Außendienstmitarbeiterinnen des Ordnungsamts. Vier Teilzeitkräfte mit insgesamt 74,5 Arbeitsstunden hat die Stadt. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und die Wahrung des kommunalen Ordnungsdienstes, der eine Bandbreite von Jugendschutz über wilde Müllkippen bis hin zu Hundekot umfasst. „Das ist bisher die höchste Stundenzahl im Bereich der Verkehrsüberwachung und des Kommunalen Ordnungsdienstes, die Wülfrath je hatte“, sagt Ordnungsamtsleiter Sebastian Schorn im Gespräch mit der WZ. Früher waren es weniger Stellen, aber mehr gehen derzeit auch nicht. An diesem Tag sind Agnes Kausche (39) und Melanie Nonn (36) im Einsatz. Der beginnt gleich mit einem Anruf. Ein Hausmeister meldet, dass eine Frau Müll an einer Bushaltestelle an der Kastanienallee ablegt. Die beiden Ordnungsamtsmitarbeiterinnen fahren sofort los, vielleicht treffen sie die Müllsündern noch an Ort und Stelle an.

„Wir kennen natürlich die Stellen, an denen illegal Müll abgeladen wird, aber wir können nicht überall sein.“

Melanie Nonn, Außendienstmitarbeiterin des Ordnungsamtes

In der Kastanienallee angekommen, ist die Frau leicht ausgemacht. Der Hausmeister kennt sie. Es handelt sich um eine Mieterin, die an diesem Tag ihre Wohnung räumen soll und ihren Sperrmüll ablegt. Agnes Kausche und Melanie Nonn wollen gerade an die Wohnungstür klopfen, als unvermittelt ein Nachbar auftaucht. Der Mann ist nur mit T-Shirt und Unterhose bekleidet und beobachtet das Szenario wortlos. Die beiden Ordnungsamtsmitarbeiterinnen ignorieren ihn und erklären der jungen Frau, dass sie ihren Sperrmüll wieder einsammeln muss, da erst in einer Woche Abholtermin ist. Diese scheint einsichtig, der Einsatz ist beendet. „Manche wissen gar nicht, dass sie einen Fehler machen“, sagt Agnes Kausche. Sie setzt zunächst auf Aufklärung. Ob sie in Situationen wie mit dem leicht bekleideten Mann nicht auch mal Angst bekommt? „Nein, das ist zwar unschön, aber nicht so schlimm“, sagt Agnes Kausche selbstbewusst.

Die nächste Station ist die Memeler Straße. Am Vortag war den Ordnungsamtsmitarbeiterinnen eine wilde Müllkippe aufgefallen, die aber beseitigt wurde. „Manchmal fruchtet die Ansprache“, sagt Agnes Kausche zufrieden. Die Papiercontainer an der Ellenbeek wiederum sind vermüllt. Ein Verursacher ist nicht auszumachen, es wird ein Fall für Awista, dem von der Stadt beauftragten Entsorgungsunternehmen. „Wir kennen natürlich die Stellen, an denen illegal Müll abgeladen wird“, erklärt Melanie Nonn, „aber wir können nicht überall sein.“