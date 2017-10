Seit 60 Jahren besteht die Gruppe. Drei Gründungsmitglieder sind bis heute aktiv.

Neviges. Gleich zwei Jubiläen konnten jetzt die Gymnastikdamen des Nevigeser Turnvereins (NTV) feiern: Eine ihrer heutigen Gruppen wurde bereits im Jahr 1957 von der mittlerweile verstorbenen, im NTV aber unvergessenen Sportlehrerin Gertrud Klein aus Neviges ins Leben gerufen. Sie besteht somit seit 60 Jahren. Drei der damaligen Gründungsmitglieder, Ellen Blaudszun, Irmgard Böllhoff und Doris Borsdorf, sind aber auch heute noch in dieser Gruppe regelmäßig sportlich aktiv.

Jubiläum Nummer zwei: Übungsleiterin Corinna Kinnen führt die Damen seit 15 Jahren durch das montägliche Training.

Ein schon leicht vergilbtes Bild aus dem Jahr 1997 zeigt die NTV-Damengruppe bei einem Treffen, als das 40-jährige Bestehen im damaligen Awo-Haus an der Schaesbergstraße gebührend gefeiert wurde. Leider sind einige der damaligen Mitstreiterinnen von diesem Foto inzwischen bereits verstorben.

Zum Gründungstag wurde ein zünftiges Oktoberfest gefeiert

Doch ständig kamen neue Gymnastikdamen hinzu, so dass es in diesem Jahr an der Zeit war, den inzwischen 60. Gründungstag mit einem zünftigen Oktoberfest im Vereinslokal Seidl an der Bernsaustraße zu begehen. Alle 40 Gruppenmitglieder kamen, um im bunt geschmückten Billardzimmer des Lokals zu feiern, auf die vielen schönen Erinnerungen aus der Vergangenheit anzustoßen und ein hervorragendes bayrisches Essen zu genießen. Einige Damen hatten die Einladung zum Oktoberfest wörtlich genommen und waren deshalb entweder in Tracht oder folkloristischer Kleidung erschienen. Und selbst NTV-Übungsleiter-Praktikant Noah Willwoll, der sich im Kreise der älteren Damen offenbar recht wohl fühlte, trug eine alpenländische Lederhose. Mit einem Glas Sekt wurde auf die 60 Jahre angestoßen und dabei so manches „Döneken“ erzählt.

Aber, es gab noch ein weiteres Jubiläum zu würdigen: Übungsleiterin Corinna Kinnen führt die Damengruppe inzwischen auch schon seit 15 Jahren und möchte dieses nach eigenen Worten auch sehr gerne und noch recht lange weiter tun.

Zum Abschluss gab es ein aktuelles Gruppenfoto

Zum Abschluss der Feierlichkeiten stellten sich die sportlichen Frauen sich wieder für ein neues, aktuelles Gruppenfoto zusammen. Martin Seidl übernahm dabei den Part des Fotografen, damit auch „alle“ NTV-Damen selber mit aufs Bild kamen. HBA

nevigesertv.de