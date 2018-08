Die Erweiterung des Kalksteinabbaus war auch Thema des Besuchs.

Wülfrath. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart besuchte gestern Lhoist Germany und das Werk Flandersbach. Auftakt des Besuches war ein Gedankenaustausch gefolgt von einer Werkstour durch das größte Kalkwerk Europas. Mit dabei waren der Aufsichtsratsvorsitzende von Lhoist, Joachim Rumstadt, sowie der Vorsitzende der Geschäftsführung, Paul Schipper, und Geschäftsführer Philipp Niemann. Bei dem Gespräch mit dem Minister ging es um die Bedeutung der Kalkproduktion für die NRW-Wirtschaft sowie um die langfristige Sicherung der NRW-Standorte von Lhoist Germany.

Das Unternehmen plant unter anderem eine Erweiterung des Kalksteinabbaus in den Werken Flandersbach und Hönnetal, um auch in Zukunft wichtige nordrhein-westfälische Industrien regional mit Kalkprodukten versorgen zu können. Joachim Rumstadt betonte zunächst die hohe Bedeutung, die die Kalkindustrie für die Wirtschaft in NRW habe. Lhoist Germany beschäftige landesweit etwa 950 Mitarbeiter an sieben Standorten.

Lhoist bereitet die nachhaltige Sicherung der Standorte Sorge

Produkte aus diesen Werken stünden am Anfang vieler wichtiger Wertschöpfungsketten, etwa für die Stahlproduktion, die chemische Industrie, die Wasseraufbereitung oder für den Hoch- und Tiefbau. Auch für die Rauchgasreinigung von Kraftwerken oder für die Landwirtschaft sei Kalk unerlässlich. „Unter dem Strich ist die Kalkproduktion für die Wirtschaft in NRW systemrelevant und steht am Anfang vieler wichtiger Wertschöpfungsketten“, so Joachim Rumstadt. „Der Standort Flandersbach der Lhoist Germany hat als größtes Kalkwerk Europas eine herausragende Bedeutung für viele Schlüsselindustrien in NRW“, sagte Andreas Pinkwart.

Der Geschäftsführung von Lhoist Germany bereite die nachhaltige Sicherung der NRW-Standorte jedoch Sorge. Eine Planungssicherheit für das Unternehmen von momentan unter 20 Jahren sei nicht genug, um die Versorgung der Schlüsselindustrien und der lokalen Wertschöpfungsketten in NRW nachhaltig zu sichern. Angesichts langer Planungshorizonte und hoher Investitionen begrüße Lhoist Germany daher die im Entfesselungspaket II der Landesregierung vorgesehene Ausweisung von Reservegebieten in den Regionalplänen. AR