NRW-Radtour 2017 nimmt Kurs auf Wülfrath

Rund 1000 Radfahrer werden zum Pausenstopp am 20. Juli in Schlupkothen erwartet.

Wülfrath. Die große Tour de France lässt nach ihrem Start in Düsseldorf und einer Etappe durch das Neandertal Wülfrath zwar links liegen, aber dennoch nimmt bald eine radsportliche Großveranstaltung Kurs auf die Kalkstadt. Die NRW-Radtour 2017 wird rund 1000 Freizeitradler vier Tage lang durch das Bergische Land führen und am 20. Juli legen die rund 1000 zu erwartenden Teilnehmer auf der ersten Tagesetappe ihren Mittagsstopp in Schlupkothen ein.

Die NRW-Tour, zu der zum neunten Mal Westlotto und die Nordrhein-Westfalen-Stiftung einladen, startet in Mettmann und endet nach weiteren Stationen in Wuppertal, Bochum und Essen sowie einer rund 200 Kilometer langen Fahrtstrecke am 23. Juli wieder in der Kreisstadt.

Vom ehemaligen Kalksteinbruch in Schlupkothen strampeln die Hobby-Radler weiter Richtung Wuppertal-Barmen. Dort präsentiert WDR 4 ein Sommer Open Air bei freiem Eintritt.

Das Besondere ist diesmal: Die Teilnehmer können viele Radwege auf alten Bahntrassen befahren, die die einzelnen Regionen miteinander verbinden. Dazu gehört eben auch der Panoramaradweg Niederbergbahn. Die Tour soll auch genutzt werden, um unterwegs auf Naturschutz- und Kulturprojekte aufmerksam zu machen, die von der NRW-Stiftung unterstützt werden konnten. Dazu gehören im Kreis Mettmann etwa das Neanderthal Museum oder der Dicke Turm in Ratingen. Ihre Natur- und Kulturförderungen finanziert die Stiftung im Wesentlichen aus Lotterieerträgen.

Tagesgäste können auch Einzeletappen zwischen 36 und 70 Kilometern oder Teilstücke ab den ausgewiesenen Pausenorten fahren. Begleitet wird der Tross von Tour-Scouts des ADFC, dem DRK-Sanitätsdienst und der Polizei. Die Teilnahmegebühr für eine Tagesetappe liegt bei zehn Euro, für die komplette Viertages-Tour einschließlich Übernachtungen und weiteren Leistungen zwischen 155 und 315 Euro. Anmeldungen sind bei allen Lotto-Annahmestellen oder über das Internet möglich. Fragen werden zudem werktags von 10 bis 16 Uhr unter Telefon 0180/500 15 95 (14 Cent/Min., max. 42 Cent/ Min. aus Mobilfunknetzen) beantwortet. HBA

