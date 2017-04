Neviges wird Paradies für Kinder

25. Spielfest am Schloss, Trödelmeile und Wallfahrtsstart sollen Tausende Gäste am 1. Mai anlocken.

Neviges. Vorausgesetzt, das Wetter passt, werden am Montag rund 10 000 Gäste in Neviges erwartet: Schließlich locken am 1. Mai die Trödelmeile der WGN, die Eröffnung der Marienwallfahrt 2017, das 1. Fanfarencorps Neviges mit seinen Konzerten zum 60-Jährigen und nicht zuletzt die 25. Auflage des großen Kinderspielfestes des Stadtjugendrings am Schloss.

„Warum machen mir nicht mal was für Kinder, statt uns nur auf Sitzungen zu treffen?“, fragten sich die Vertreter der freien Jugendverbände in Velbert. Der Stadtjugendring, dem zurzeit 29 Mitglieder von kirchlichen Gruppen bis zur Jugendfeuerwehr angehören, setzte diese Idee vor 25 Jahren erstmals in die Tat um. Seit dem ist der 1. Mai ein fester Termin für viele Familien. Die Wiese zwischen Schloss Hardenberg und dem Pilgerparkplatz wird zu einem Spielparadies für Kinder. „Geboten wird alles, was das Herz begehrt“, verspricht Anika Thanscheidt, die erste Vorsitzende des Stadtjugendringes.

Alevitische Jugend bittet zum Zielschießen an die Torwand

„Neben mehreren Hüpfburgen, einer Kletterrutsche, Bungee-Trampolin, einem nostalgischen Karussell und einen Lebend-Kicker gibt es mehrere kleinere Spielangebote. Selbstverständlich ist die Feuerwehr auch wieder mit ihrem Rauchhaus dabei“, sagt Thanscheidt, die sich bei der Pfarrjugend St. Marien in Velbert-Mitte engagiert. „Neu im Stadtjugendring ist die alevitische Jugend. Die betreut eine Torwand mit Geschwindigkeitsmesser und bietet anatolisches Essen an.“

Da Spielen hungrig macht, gibt es auch selbstgebackene Kuchen, Grillwürstchen und alkoholfreie Getränke zu kleinen Preisen. „Wir wollen keinen Gewinn machen, aber wir müssen die Kosten decken, betont Anika Thanscheidt und verweist darauf, dass die Großgeräte angemietet werden. „Die Spielkarte für die Kinder kostet drei Euro. Wenn 16 Felder voll sind, kann diese im Info-Zelt abgegeben werden und die Kinder dürfen sich über ein kleines Geschenk freuen, das die Kreativität anregt.“

Bereits am Sonntagabend beginnt der Aufbau. „Die Pfadfinder stellen ein Zelt auf und schlafen dort, eine Nachtwache sorgt dafür, dass nichts zerstört wird. Am Montagmorgen um 9 Uhr kommen die anderen Verbände und beginnen mit dem Aufbau. Ab 12 Uhr sind die Kinder zum Spielen und Toben willkommen, das Ende ist gegen 17 Uhr.“

Die 250 Helfer erwarten rund 1000 Kinder und bis zu 3500 Erwachsene. „Da kommen neben den Eltern häufig die Großeltern, die gerne ihren Nachmittag mit der ganzen Familie am Schloss verbringen.“ Weil das große Kinderfest zum 25. Mal stattfindet, gibt es zum Jubiläum einen Luftballon-Wettbewerb. „Das Material hat die Stadt zur Verfügung gestellt, die Preise kommen von Velberter Einzelhändlern“, so die Stadtjugendring-Vorsitzende Anika Thanscheidt.

Anzeige