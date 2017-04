Neviges muss ohne S 9 auskommen

Von heute ab bis zum 24. April geht wegen Stellwerksarbeiten in Wuppertal nichts mehr auf den Gleisen. Ersatzbusse werden eingesetzt.

Neviges. „Rund um Ostern wird es schwer, große Sprünge über die Wupper zu machen.“ Mit diesem Slogan versucht die Deutsche Bahn, humorvoll mit einem Thema umzugehen, das bei Zugreisenden bestimmt nicht gut ankommt: Die Einrichtung des elektronischen Stellwerks in Wuppertal hat ab heute gravierende Konsequenzen für Bahnreisende.

Sämtliche ICE und IC-Züge werden umgeleitet. Die Haltepunkte in Solingen, Wuppertal und Hagen werden komplett gestrichen. Dafür gibt es laut Deutscher Bahn zusätzliche Halte in Düsseldorf.

Bei den Regionalzügen sind die Verbindungen zwischen dem Wuppertaler Hauptbahnhof und dem Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen (RE 4/RE 13) gestrichen, genau wie die Verbindung zwischen Solingen und Wuppertal-Oberbarmen (RE 7/RB 48).

Betroffen ist natürlich auch Neviges. Während der gesamten Osterferien wird die Linie S 9 vom Bahnnetz abgekoppelt. Die Deutsche Bahn hat bekanntgegeben, dass die Arbeiten zur Folge hat, dass der Zugverkehr von heute, 22 Uhr, bis Montag, 24. April, komplett eingestellt werden muss.

Fahrtrichtung Wuppertal

Für die betroffenen Bahnkunden werden in dem Zeitraum Ersatzbusse angeboten. Wer zum Beispiel in Richtung Wuppertal fahren möchte, muss sich in den SEV-Bus setzen. Der erste Bus fährt montags bis freitags um 5.25 Uhr ab Neviges (Markt, Bussteig 1) und um 5.29 Uhr ab Rosenhügel. Die Ankunftszeit in Wuppertal-Vohwinkel ist um 5.52 Uhr, die am Wuppertaler Hauptbahnhof um 6.16 Uhr. Dort angekommen ist die Weiterfahrt mit Ersatzbussen oder der Schwebebahn möglich. Die weiteren Busse fahren aus Neviges wochentags im 20-Minuten-Takt. Jeweils um 5, 25, und 45 starten die Busse dort, am Rosenhügel entsprechend um 9, 29 und 49. Dieses Angebot gilt bis 20.05 bzw. 20.09 Uhr. Danach wird es nach Angaben der Deutschen Bahn einen 30-Minuten-Takt geben. Start in Neviges ist dann um 5 und 35, am Rosenhügel um 9 und 39. Der letzte Bus im Halb-Stunden-Takt fährt in Neviges um 23.05 Uhr ab, am Rosenhügel um 23.09 Uhr. Danach gibt es nur noch einen Spätbus, der in Neviges um 0.05 Uhr abfährt, am Rosenhügel um 0.09 Uhr.

Fahrtrichtung Essen

Für Bahnkunden, die in Richtung Essen fahren möchten, sind ebenfalls Ersatzbusse im Einsatz. Wochentags startet der erste Bus am Rosenhügel um 4.57 Uhr, in Neviges um 5.01 Uhr. Der Bus soll um 5.13 Uhr in Langenberg ankommen, wo die Passagiere in eine Bahn der Linie S 9 umsteigen können. Die weiteren Abfahrten sind am Rosenhügel im 20-Minuten-Takt um 5.17 Uhr und 5.37 Uhr, in Neviges um 5.21 Uhr und 5.41 Uhr. Anschließend werden die Abfahrtszeiten geändert. Am Rosenhügel gilt dann der Takt 11, 31 und 51, in Neviges 15, 35 und 55. Ab 18.51 Uhr wechselt der Rhythmus wieder in einen 30-Minuten-Takt, der um 22.51 Uhr endet. Danach fahren nur noch zwei Busse. um 23.51 Uhr und um 0.39 Uhr starten sie am Rosenhügel, um 23.54 Uhr und um 0.43 Uhr in Neviges.

An den Wochenenden ist der Takt ausgedünnt und die Abfahrtzeiten variieren stark.

Weitere Informationen zu den Änderungen im Fahrplan sind online zu finden:

bauinfos.deutschbahn.com

Anzeige