Concept-Store „my Via! – Dein Stil.Dein Zuhause“ wird heute um 10 Uhr eröffnet.

Wülfrath. Heute um 10 Uhr eröffnet die Geschäftsfrau Rahime Güngör den Concept-Store „my Via! – Dein Stil.Dein Zuhause“ an der Wilhelmstraße 106-110 in der Fußgängerzone. „Ich habe mit Familie und Freunden seit zwei Wochen jeden Tag bis 23 Uhr gearbeitet, damit alles pünktlich fertig wird“, sagt Rahime Güngör im Gespräch mit der WZ. Sie betreibt seit 1996 ein paar Meter weiter das Geschäft „Via!Mode“ und wird nun ihr Angebot erweitern. Neben Damenmode gibt es im neuen Geschäft Wohnaccessoires wie Tische, Stühle, Teppiche, Lampen und Wohn-Deko aller Art.

Heute erwarten die Besucher der Eröffnung Musik, Snacks und Getränke. Die bisher um 12 Uhr geplante Modenschau könnte allerdings wegen der vorausgesagten Hitze ausfallen. „Das wäre weder für unsere Models noch für die Besucher schön“, weiß Rahime Güngör. Vielleicht wird die Modenschau in den Oktober verschoben, das entscheidet sich heute kurzfristig, sagt Rahime Güngör.

Es ist in der Wülfrather Fußgängerzone schon etwas Besonderes, wenn sich ein Geschäft 22 Jahre lang hält. Entsprechend selbstbewusst geht Rahime Güngör die neue Herausforderung an. „Mein Geschäft ist eine Bereicherung für die Fußgängerzone. Ich bin schon von vielen Leuten darauf angesprochen worden.“ Ihr Laden schräg gegenüber hat 50 Quadratmeter Verkaufsfläche, am neuen Standort kommen 170 Quadratmeter hinzu. Rahime Güngör wird ihr kleines Geschäft nicht aufgeben, aber vielleicht mit einem neuen Angebot versehen. Was genau und wann, ist noch offen, wie die Geschäftsfrau sagt. Derzeit findet dort ein Ausverkauf statt. Einen Zeitdruck gibt es für sie nicht.

Rahime Güngör hat schon viele Geschäfte in der Fußgängerzone kommen und gehen sehen. „Jedes Geschäft war eine Bereicherung und wir sind zu jeder Eröffnung gekommen und haben Blumen gebracht und uns gefreut“, erinnert sich die Geschäftsfrau an die vergangenen 20 Jahre.

Der Online-Handel hat alles für die Einzelhändler verändert

„Der Online-Handel hat aber alles verändert, sagt sie und ist davon überzeugt, dass die Geschäftsleute noch näher an ihre Kunden sein müssen, eine gute Beratung unerlässlich ist. Ihren Kunden-Mix beschreibt sie mit „30 Prozent aus Wülfrath und 70 Prozent aus dem Kreis Mettmann oder darüber hinaus“.

Rahime Güngör ist im Jahr 1990 von Lübeck nach Wülfrath gezogen und hat es nie bereut. „Es ist super schön hier, ich will niemals wegziehen“, schwärmt sie von der Kalkstadt. Auch die Menschen liegen ihr am Herzen. „Jeder kennt jeden, es ist wie eine große Familie“, sagt die Wahl-Wülfratherin.