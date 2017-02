Neues Einzelhandelskonzept steht in den Startlöchern

Die Stadt möchte die Sortimentsliste noch einmal auf den Prüfstand stellen und vielleicht das Zentrum bis zum Bahnhofsareal ausweiten.

Wülfrath. Neun Jahre alt ist das Einzelhandelskonzept der Stadt. Weil sich seitdem viel getan hat, wird das Papier nun überarbeitet. Dabei könnte sich sowohl an der Sortimentsliste als auch an der örtlichen Definition des Zentrums etwas ändern. Die Sortimentsliste legt die zentrenrelevanten Waren fest, die nicht außerhalb der Innenstadt verkauft werden sollen. Darunter fallen auf der aktuellen Liste etwa Lebensmittel, Bekleidung, Lederwaren oder Spielwaren. Die Liste wurde zuletzt 2014 aktualisiert als sich der geplante Toom-Baumarkt in der Fliethe ansiedeln sollte. Damals nahm die Stadt Lampen von der Liste. Das hätte einem Baumarkt das Leben leichter gemacht, denn solche zentrenrelevanten Produkte dürfen Märkte im Außenbereich nur als Nebensortimente auf geringer Verkaufsfläche anbieten.

Das Konzept wird nicht vor dem Jahr 2018 fertig sein

Wird nun noch mehr von der Liste genommen? „Ein Gutachter wird prüfen, ob wir überhaupt etwas verändern“, sagt Planungsamtsleiterin Nina Bettzieche. Mit der Überarbeitung des Konzepts wird die Stadt auch auf die Grenzen des Zentrums schauen. „Wir werden beispielsweise prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, das Bahnhofsareal aufzunehmen“, sagt Bettzieche. Sie betont aber, dass die Erweiterung der Zentrumsgrenzen auf dem Papier das eine und die konkrete Planung von Nahversorgung auf dem Areal das andere ist.

Die Ausschreibung für das Gutachten zum Konzept soll nach der Verabschiedung des Haushalts erfolgen, so dass mit dem fertigen Konzept nicht vor 2018 zu rechnen sein wird. „Die Politik wird zudem in einem Workshop an dem Prozess beteiligt“, kündigt Bettzieche an. Auch die restliche Öffentlichkeit, inklusive der Händler, soll beim neuen Konzept mitreden dürfen. „In welcher Form das passieren wird, steht noch nicht fest“, so Bettzieche.

Klar ist: Das Konzept soll nicht pauschal aufgeweicht werden, um Ansiedlungen zu erleichtern, die in den Außenbereichen in der Vergangenheit durch die Sortimentsliste naturgemäß verkompliziert wurden. Bettzieche: „Unser Interesse ist eine stadtweite Betrachtung des Einzelhandels.“ Eine funktionsfähige Innenstadt müsse dabei geschützt werden.

