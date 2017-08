Vorlesen stand gestern ebenso auf dem Programm wie Planschen.

Neviges. Leopold (6) denkt kurz nach. Was ihm besser gefällt, das Vorlesen oder die Mitmachaktionen? Natürlich ist der Junge gerne aktiv. Leopold lächelt verlegen. Doch Angeln, Wasserpistoleschießen und Wasserkegeln sind ihm lieber. Er war gestern zum Abschluss der Sommerferienaktion der Stadtbücherei „Wir lesen überall!“ am neuen Brunnen auf dem Platz Im Orth zusammen mit 14 weiteren Kindern mit von der Partie. „Die Vorleseaktion am neuen Brunnen ist eine Premiere für uns“, sagte Bibliothekarin Alexandra Friedlein. Zunächst hatten die Kinder aber jede Menge Spaß am Brunnen. Sie tollten in den Fontänen herum und waren schnell klatschnass.

Als Teich diente ein kleiner Eimer, der schnell leergefischt war

Ausgerechnet bei der Eröffnung der Aktion verdeckte eine dicke Wolke die Sonne und es kam kurz leichter Wind auf. Da wurde es dem einen oder anderen recht kalt. Gut, dass Eltern und Großeltern Handtücher dabei hatten. So konnten sie beim Angeln ohne Gänsehaut mitmachen. Der kleine „Teich“ – ein flacher Eimer – war schnell leergefischt. Die Wolke war längst verschwunden und Sonne sorgte für einen schönen Sommertag.

Andächtig hörten die Kinder zu, als Vorlesepatin Veronika Giersbach die Geschichte vom wasserscheuen Krokodil vorlas. Das passte für einige zunächst gar nicht, Krokodile leben doch im Wasser, sagte ein Mädchen. Wer genau zugehört hatte, erfuhr, dass das Krokodil in Wirklichkeit ein Drache ist. Das erklärte für die Kinder natürlich alles. Die weiteren Geschichten handelten von einem Elefanten, der baden geht und dann nicht weiß, wie er wieder aus dem Wasser kommen soll. Im Angebot war auch eine Geschichte von einem Goldfisch, der Wünsche erfüllen muss. Die Wünsche wurden immer dreister und der Goldfisch beschloss, alles wieder rückgängig zu machen.

Zwischen dem Vorlesen gab es natürlich die Mitmachaktionen. Beim Wasserpistolenschießen mussten die Kinder Plastikbecher treffen, die schräg auf einem Seil aufgehangen waren. Wer traf, konnte den Becher mit etwas Geduld ins Ziel befördern. Auch beim Wasserkegeln – dabei mussten gefüllte Wasserflaschen umgeworfen werden – war Geschick gefragt.

Leopold konnte sich nicht entscheiden, was ihm am besten gefällt. Er ist aber froh, dass seine Mama, Alexandra Delker, mit ihm immer zu den Vorleseaktionen der Bücherei geht.

