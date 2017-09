Die Schlüsselregion startet mit der VHS und den Stadtwerken im Oktober weitere gesundheitliche Präventionsangebote für Mitarbeiter der Mitgliedunternehmen.

Velbert. Die Beschäftigten der Mitgliedsfirmen des industriellen Netzwerks Schlüsselregion e.V. können sich ab dem 13. September wieder für Gesundheitskurse anmelden. Neben den bereits bewährten Kursen für einen fitten Rücken, Yoga, Nordic Walking, Qigong und das sportliche Schwimmen stehen ab Oktober auch gesunde Ernährung und progressive Muskelentspannung auf dem Programm. Außerdem erweitert die Schlüsselregion ihr Angebot um Kurse in Wechselschicht.

„Der Kurs macht mir wirklich Spaß, hier herrscht eine angenehme Atmosphäre. Und ich baue viele Übungen in den Alltag ein. Jetzt kann ich zum Beispiel im Büro kleine, kurze Atemübungen machen, die mich entspannen“, berichtet Ana Kristo, Beschäftigte der Firma Wilka, von ihrer Erfahrung aus dem Schlüsselregion-Yogakurs, den sie im Frühjahr absolviert hat. Kristo ermuntert andere Arbeitnehmer, es ihr nach zu tun.

Die Anmeldephase für die neuen, insgesamt 19 Herbst-Kurse beginnt am nächsten Mittwoch. Ab Oktober können die Beschäftigten der teilnehmenden Mitgliedsunternehmen dann die Kurse besuchen. Rücken- und Schwimmkurse werden auch im Wechselschicht-Modell angeboten, so dass Beschäftigte in einer Woche vormittags und in der darauffolgenden nachmittags zum Sport gehen können. „Damit reagieren wir auf den hohen Anteil der Beschäftigten in der Produktion in der Region“, erklärt Thorsten Enge, Geschäftsführer der Schlüsselregion.

Der Verein baut weiter auf die bewährte Kooperation mit der Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus und den Stadtwerken Velbert. Die Anmeldung ist nur online auf der Seite schluesselregion.de/gesund für Beschäftigte der teilnehmenden Firmen möglich. Bereits jetzt können sich Interessenten unter diesem Link über Inhalte, Orte und Zeiten der Kurse informieren. Die Anmeldefrist läuft bis zum 27. September.

„Den Beschäftigten wird eine große Auswahl an verschiedenen Kursen zu unterschiedlichen Terminen angeboten. Das kann eine Firma allein kaum leisten und das ist auch der große Vorteil an der Zusammenarbeit im Schlüsselregion-Netzwerk“, so Thorsten Enge. 34 Mitgliedsfirmen des Vereins sind derzeit bei den Gesundheitskursen dabei. Sie zahlen die Kurse für ihre Mitarbeiter zur Hälfte, um die Gesundheitsvorsorge zu fördern. Allerdings werden die Kurse nicht als Arbeitszeit angerechnet.

Die Angebote finden in Räumen der VHS in Heiligenhaus und Velbert, bei den Stadtwerken Velbert sowie in der Martin-Luther-King-Schule in Velbert-Mitte statt. Die Teilnehmer kommen aus allen Unternehmensbereichen. Die Idee für die Gesundheitskurse ging hervor aus dem Schlüsselregion-Innovationskreis Personal, in dem Personalverantwortliche aus den Unternehmen zusammenarbeiten. HBA

Anzeige