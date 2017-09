Mit einer Auflage von 3000 Exemplaren ist jetzt der neue Seniorenwegweiser erschienen. Er enthält vielfältige Themen in einer ansprechenden Aufmachung.

Velbert. „Das Heft ist gut lesbar, es wird nicht langweilig“, begeistert sich Bürgermeister Dirk Lukrafka bei der Vorstellung des vierten Wegweisers für Seniorinnen und Senioren in Velbert. „Er zeigt anschaulich, was es alles in Velbert gibt und macht die Möglichkeiten in der Stadt transparent, egal ob es sich um öffentliche oder private Anbieter handelt. Wir haben da ein schönes Programm.“ Neun Monate lang hatte Bernhard Zbrug, der bei der Stadtverwaltung der Abteilung Senioren vorsteht, am Seniorenwegweiser gearbeitet. „Man kann sich dabei sicherlich an dem alten Wegweiser von 2013 orientieren, aber man muss schauen, was es alles Neues gibt, Adressen und Telefonnummern ändern sich schon mal. Vor vier Jahren zum Beispiel gab es die Demenz-Ambulanz noch nicht.“

Neu sind Hinweise auf die Aktivitäten der Bürgervereine

Sozialdezernent Gerno Böll erinnert daran, dass man früher drei Pflegestufen hatte, heute sind es fünf Pflegegrade. Ausführlich werden die Leistungen zur Erleichterung der häuslichen Pflege vorgestellt. Neu sind außerdem die Hinweise auf die Aktivitäten der Bürgervereine.“ Die Stadt begreift die Phase des Älterwerdens als Chance und will ihre Bürger dabei unterstützen, die Lebensphase aktiv und bewusst zu unterstützen. So gibt es in dem fast 90-seitigen Druckwerk nicht nur Tipps zur Freizeitgestaltung und Anlaufstellen für freiwilliges Engagement. Die Themen Wohnen im Alter oder finanzielle Hilfen werden ebenso eingehend behandelt wie soziale Dienste und ambulante Pflegedienste.

Ausführlich stellt sich die Verbraucherzentrale vor, für die ehrenamtliche Verbraucher-Scouts tätig sind, weil die heutige Konsumwelt hohe Anforderungen stellt. Erben und Vererben, Schenkungen sowie Patientenvollmachten werden ebenfalls behandelt. „Die Lektüre regt an, sich Gedanken zu machen über Dinge, die man noch nicht geregelt hat“, so der Bürgermeister. „Da sind Themen drin, die auch für die Angehörigen alter Menschen von Belang sind“, findet Bernhard Zbrug.

Das Stadtarchiv steuerte historische Aufnahmen bei

Nicht nur die zahlreichen Informationen sind interessant, auch die zahlreichen Fotos machen das Blättern zum Genuss. Neben aktuellem Bildmaterial steuerte das Stadtarchiv zahlreiche historische Ansichten aller Velberter Ortsteile bei. Der Seniorenwegweiser erscheint mit einer Auflage von 3000 Exemplaren. Die werbefinanzierte Broschüre ist kostenlos bei den Servicebüros, den Stadtteilzentren, den städtischen Bibliotheken sowie in den Seniorentreffs erhältlich. „Eine besonders große Nachfrage haben wir beim Helios Klinikum Niederberg“, stellte Bernhard Zbrug fest. „Wenn dort ältere Menschen entlassen werden und anschließend eine Pflege brauchen, ist der Wegweiser eine willkommene Hilfe.“ Nachdem sich der Seniorenbeauftragte Zbrug in diesem Jahr um den Wegweiser gekümmert hat, möchte er im nächsten Jahr mit der Seniorenmesse den älteren Menschen in Velbert wieder einen Höhepunkt bieten.

Anzeige