Kommenden Mittwoch steht eine Zeitreise in die Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts an.

Kreis Mettmann/Wülfrath. Historische Bauten und eine spannende Zeitreise in die Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts: Am Mittwoch, 5. September, läuft die Neanderland-Erlebnistour namens „Typisch Bergisch“. Auf der von Neanderland-Tourismus organisierten Busfahrt erhalten Interessierte vielfältige Einblicke in eine bergische Dorfgemeinschaft und den Alltag der Menschen vergangener Jahrhunderte. Für die Ausflugsfahrt, die je nach Ort des Zustiegs um 9.45 Uhr beginnt, sind noch einige Plätze frei. Die Bustour beginnt mit einem geführten Spaziergang durch das historische Dorf Gruiten in Haan. Zwischen verwinkelten Gassen und typisch bergischem Fachwerk erfahren die Teilnehmer spannende Details zur Geschichte des Dorflebens.

Möbel und Werkzeuge lassen vergangene Zeiten aufleben

Wie hat die Gemeinschaft damals funktioniert? Welche Gebäude genießen Denkmalschutz? Im beschaulichen Wülfrath-Düssel wartet im Restaurant Wasserburg ein Mittagsimbiss auf die Gruppe. Anschließend lädt das Niederbergische Museum Wülfrath zu einer Entdeckungsreise in die niederbergische Region des 19. Jahrhunderts ein. Eine große Sammlung mit historischen Möbeln und Werkzeugen lässt die Zeit lebendig werden. Neben einer bäuerlichen Backstube zeigt das Museum auch eine alte Apotheke und eine Zinngießerei. Die Rückfahrt ist für etwa 15.30 Uhr geplant.

Die Erlebnistour „Typisch Bergisch“ kostet 35 Euro pro Person. Im Preis inbegriffen sind die Fahrt mit dem Bus, eine fachkundige Reisebegleitung, Eintritte und Führungen sowie der Mittagsimbiss. Zustiegsorte sind Velbert, Wülfrath und Mettmann.

Zur Teilnahme an dem Ausflug ist vorab eine Anmeldung nötig

Anmeldungen zur Neanderland-Erlebnistour sind derzeit noch möglich unter den Telefonnummern 02104/99-2079 oder -1199 sowie schriftlich per E-Mail. Red

neanderland.de info@neanderland.de