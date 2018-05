Alexandra Kett kooperiert künftig mit Matthias Kranz.

Wülfrath. Wenn Alexandra Kett von ihrer Passion, der Naturheilkunde, erzählt, dann strahlen ihre Augen: Mit der eigenen Praxis hat sich die Heilpraktikerin einen Kindheitstraum erfüllt. „Ich wollte das schon immer machen, und wenn ich mich hier so umsehe, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht.“ Das Ladenlokal in der Fußgängerzone gleicht einer Wohlfühloase. Die helle Gestaltung der Räume – indirekte Lichtquellen, Naturmaterialien kombiniert mit warmen Orangetönen – sorgt bereits beim Eintreten für Entspannung. „Ich habe im vergangenen Jahr bei Paciello gesessen und erfahren, dass die Nachbarräume frei werden. Als ich sie mir anschaute, war ich direkt verliebt, da wusste ich, das wird meine erste eigene Praxis“, erinnert sich die 38-Jährige.

Seit September hat sie mehrere Stammkunden gewonnen

Mit viel Liebe zum Detail gestaltete sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner die Räumlichkeiten, konnte im September die Naturheilpraxis eröffnen. „Zu Beginn lief es eher schleppend, aber ich weiß, dass alles seine Zeit braucht, jetzt habe ich meine ersten festen Stammkunden und freue mich über jeden, der den Weg hierher findet.“

Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt sich die gebürtige Wermelskirchenerin mit der Naturheilkunde, hat neben einem Vollzeitjob die Heilpraktikerschule in Düsseldorf besucht und 2016 erfolgreich ihre Abschlussprüfung absolviert. Demnächst wird Matthias Kranz mit in die Praxisräume ziehen. Der 28-Jährige ist Heilpraktiker für Psychotherapie. „Ich arbeite mit der CTW Hypnose, die eine vertiefte Kommunikation ermöglicht. Man kann so auf das Nervensystem einwirken und Situationen neu bewerten.“

Alexandra Kett freut sich sehr auf das ergänzende Angebot. „Es war von Anfang an mein Traum, eine Art naturheilkundliches Netzwerk in Wülfrath aufzubauen, die Schulmedizin umfassend zu ergänzen.“ In Katrin Illhardt hat sie eine weitere Partnerin gefunden – die 39-Jährige bietet an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat Klangschalenmeditation und -workshops an.