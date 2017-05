Das vergangene Jahr verlief aus Sicht der Kalkstadtnarren überaus erfolgreich. Entsprechend positiv war die Stimmung beim Jahrestreffen.

Wülfrath. Das vergangene Jahr war äußerst erfolgreich für die Wülfrather Jecken. Mit einem Kassenplus von mehr als 9000 Euro beendeten die Kalkstadtnarren 2016. Mit diesem Ergebnis zeigten sich alle Vereinsmitglieder sichtlich zufrieden. Denn wie immer sorgten bunte Veranstaltun- gen, viele Ein- nahmen und Spen- den für Lä- cheln im Gesicht der Karneval-Fans auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Sonntag im Vereinsheim.

Der Karnevalsverein erinnerte sich an viele Höhepunkte und Glanzlichter. Wie immer nahm das Kinderprinzenpaar an den Hagener Prinzentagen teil. Der alljährliche Sturm auf die Sparkasse sorgte für viel Begeisterung unter den Jecken. Das eingenommene Geld durch den Verkauf von Eintrittskarten wurde an die Flüchtlingshilfe Deutschland gespendet, um noch etwas für den guten Zweck zu tun.

Auch die Prunksitzung im Paul-Ludowigs-Haus war wie immer ein voller Erfolg und ausverkauft. Die Gardetänze bereiteten allen Besuchern viel Spaß, und bis in die Nacht hinein wurde ausgiebig zusammen gefeiert.

Erstmals seit 30 Jahren gab es wieder einen Karnevalszug in Heiligenhaus, bei dem die Kalkstadtnarren mitfuhren. Auch auf dem Wülfrather Rosenmontagszug waren die Narren natürlich mit dabei. Dabei war vorher nicht klar, ob der Zug aufgrund der angekündigten Unwetter überhaupt stattfinden kann – trotz Bedenken entschieden sich die Karnevalisten dafür. Das schlechte Wetter tat der Stimmung aber keinen Abbruch.

Der Schützenumzug im September sorg- te für viel Begeisterung. Im Oktober veranstalteten die Jecken ein eigenes Oktoberfest, bei dem die Besucher in traditioneller bayrischer Kleidung erschienen – und am Ende geordentlich Geld für die Vereinskasse ließen.

„Danke an euch alle. Ihr seid immer parat, wenn wir euch brauchen, einfach unglaublich.“

Elvira Jansen, erste Vorsitzende der Kalkstadtnarren, an die Adresse der tatkräftigen Mitglieder

Den Jahresabschluss stellte die Nikolaus-Feier dar, bei der die Kinder aus Wülfrath im Mittelpunkt standen. Natürlich schaute hier der Nikolaus vorbei und verteilte viele Geschenke, aber auch die eine oder ander Mahnung. Insgesamt nahmen die Kalkstadtnarren im vergangenen Jahr knapp 39 200 Euro ein und gaben wiederum rund 29 800 Euro aus – so kamen die Verantwortlichen für die Finanzen auf den Bestand von rund 9300 Euro am Ende des Jahres. Auch die Kassenprüfer hatten nichts zu beanstanden und zeigten sich mit der Kassenführung rundherum zufrieden.

Einen besonderen Dank sprach die erste Vorsitzende Elvira Jansen allen tatkräftigen Mitgliedern des Vereins aus: „Danke an euch alle. Ihr seid immer parat, wenn wir euch brauchen, einfach unglaublich“, freute sie sich und lobte noch einmal die zahlreichen Helfer, die beim Auf- und Abbau im Paul-Ludowigs-Haus dabei waren.

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung bei der Jahresversammlung war die Wahl eines neuen Kassenprüfers, da Peter Simon nach zwei Jahren im Amt ausschied. Das ehemalige Vorstandsmitglied Meinhard Fuest meldete sich freiwillig und wurde einstimmig für die nächsten zwei Jahre gewählt. In diesem Jahr standen keine Ehrungen an. Dafür stehen im kommenden Jahr allerdings gleich 15 Ehrungen von langjährigen Mitgliedern an.

Anzeige