Wülfrath/Velbert. Rund 80 aktuelle Hinweise, aber keine heiße Spur gibt es in den Mordfällen Regina Neudorf und Ulrike Hingkeldey: Nachdem in der aktuellen ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am Mittwochabend über die beiden ungelösten Morde aus dem Jahr 1979 in Wülfrath bzw. Velbert (Regina Neudorf) und aus dem Jahr 1985 in Bornheim bei Bonn(Ulrike Hingkeldey) berichtet worden war, erreichten die Polizei zahlreiche Reaktionen und Tipps aus der Bevölkerung. Obwohl darunter auch Angaben zu Personen waren, spricht die Polizei noch nicht von einer "heißen Spur", sieht aber gute Hinweise für die weiteren Ermittlungen der beiden Mordkommissionen in Düsseldorf und Bonn.

Schon unmittelbar nach den Vorankündigungen zur Fernsehausstrahlung waren erste interessante Hinweise eingegangen. Gleichwohl hoffen die Ermittler auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Sie werden entgegen genommen im Fall Regina Neudorf vom Kriminalkommissariat 11 im Polizeipräsidium in Düsseldorf, Telefon 0211 / 870-0, und vom Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei im Fall Ulrike Hingkeldey, Telefon 0228 / 15-0.

