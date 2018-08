Die Frau muss die Summe für gemeinnützige Zwecke entrichten. Sie hatte für Sohn gelogen.

Velbert. In einem Strafverfahren über zwei Instanzen musste sich eine 44 Jahre alte Mutter aus Velbert verantworten. Sie hatte in einer früheren Verhandlung für einen erwachsenen Sohn ausgesagt und zwei Polizeizeugen widersprochen, obwohl sie hätte schweigen dürfen. In der Berufung vor dem Landgericht in Wuppertal nahm die Frau erst den Schuldspruch an; dann stellte das Gericht den Prozess auf Antrag der Staatsanwaltschaft ohne Urteil und Strafe ein. Im Gegenzug muss die berufstätige Frau 3000 Euro für gemeinnützige Zwecke zahlen.

Im ursprünglichen Prozess ging es um einen Einsatz in der Wohnung der Familie. Zwei Polizisten waren erschienen, um den Sohn in den Jugendarrest zu bringen; dort hatte er sich nicht freiwillig gemeldet. Am Ende stand eine aus den Angeln gerissene Kinderzimmertür und ein gefesselter junger Mann auf dem Weg in eine Arrestanstalt. Später im Verfahren sagte die Mutter aus, ihr Sohn habe nichts gemacht.

„Das kann ich menschlich nachvollziehen, aber es ist strafbar.“

Vorsitzender Richter zu der Angeklagten

Im ersten Prozess gegen die Mutter stellte eine Amtsrichterin fest: „Dass sie keinen Widerstand ihres Sohnes gesehen hat, glaube ich ihr sogar.“ Das Problem: Den Beamten zufolge wäre die 44-Jährige bei dem Tumult im verwahrlosten Kinderzimmer gar nicht dabei gewesen. Sie hätte nämlich den Klingelknopf an der Haustier repariert, der sich verklemmt hatte. Die Wohnungsklingel hätte nervtötend und anhaltend geschellt. Es folgte ein nicht rechtskräftiges Urteil über Geldstrafe in Höhe von drei Monatseinkünften.

Dagegen legte die 44-Jährige Berufung ein und erklärte zunächst: „Ich habe die Wahrheit gesagt!“ Der Vorsitzende Richter am Landgericht hielt ihr vor: „Das ist doch ganz sinnlos.“ Im Urteil gegen den Sohn sei klar beschrieben, wie unschlüssig ihre Version wäre. Und dass sie ihn offensichtlich schützen wollte. Der Richter fügte hinzu: „Das kann ich menschlich nachvollziehen, aber es ist strafbar. Und sie haben vom Amtsgericht die Mindeststrafe bekommen.“

Verfahren wird gegen Geldauflage eingestellt

Die Staatsanwaltschaft beantragte schließlich, das Verfahren gegen Geldauflage einzustellen; die Frau nahm das an. Ihren Angaben zufolge ist der Sohn psychisch erkrankt und wird voraussichtlich erneut zu Hause einziehen. Im Strafprozess dürfen enge Verwandte der Angeklagten schweigen. Wenn sie sprechen, müssen sie die Wahrheit sagen. Falsche Aussagen bestraft das Gesetz mit mindestens drei Monaten Gefängnis. Das Gericht kann kurze Freiheitsstrafen in Geldstrafen umrechnen.