Das Landespolizeiorchester mit Scott Lawton gastiert am Mittwoch, 18. Oktober, im Paul-Ludowigs-Haus.

Wülfrath. Eine Reise durch weltbekannte Musical-Melodien erwartet die Besucher am Mittwoch, 18. Oktober, im Paul-Ludowigs-Haus: beim vom Hilfswerk des Lions-Clubs Mettmann-Wülfrath veranstalteten sowie vom Ortsverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) unterstützten Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW.

„Dieses Wohltätigkeitskonzert mit dem Landespolizeiorchester erfährt mittlerweile seine elfte Auflage und hat damit eine Tradition“, sagt Christoph Zacharias, amtierender Präsident des Lions-Clubs Mettmann-Wülfrath. „Es wäre sehr schön, wenn möglichst viele Besucher den Weg in das Paul-Ludowigs-Haus finden. Dieses Konzert ist ein besonderes kulturelles Ereignis, das viele Besucher verdient hat und dessen Erlös an den VDK sowie für lokale soziale Zwecke verwendet wird.“ Der Lions-Präsident fügte hinzu, dass es toll wäre, wenn auch Schüler der weiterführenden Schulen aus der Region zu diesem Benefizkonzert kommen. Er könne sich gut vorstellen, dass der Lions-Club bei logistischen Problemen Unterstützung leiste. „Da wird uns schon etwas einfallen.“

Das Berufsorchester spielt jedes Jahr etwa 80 Konzerte

Das Landespolizeiorchester NRW spielt unter dem bewährten Dirigat von Scott Lawton. Das bekannte Berufsorchester mit 45 Mitgliedern spielt im Jahr etwa 80 Konzerte, davon etwa 40 in großer sinfonischer Besetzung, und gilt als eines der führenden sinfonischen Bläserensembles bundesweit.

Auch in diesem Jahr können sich die Besucher auf ein Konzert höchster musikalischer Qualität freuen. „Wir haben ein breites Repertoire, bei dem wohl für jeden etwas dabei ist“, verspricht Scott Lawton. In diesem Jahr sei das Benefizkonzert durch besondere Gesangsbeiträge geprägt und unterscheide sich damit von Konzerten in der Vergangenheit.

„Es tritt als Gastsolist Oliver Schmitt auf. Das ist ein Sänger mit großer stimmlicher Qualität. Da dürfen sich die Besucher wirklich drauf freuen.“ Das Landespolizeiorchester präsentiert unter anderem so bekannte musikalische Leckerbissen wie „One moment in time“, „What a wonderful world“, „New York, New York“, Elton Johns bekanntes „Circle of Life“, „El condor Pasa“ des legendären Folk-Duos Simon & Garfunkel, und auch die „Mission Impossible“ wird nicht fehlen.

Christoph Zacharias machte deutlich, dass die Besucher sicherlich auch gern einen bekannten Marsch hören würden. „Da brauchen sie nicht drauf verzichten. Mir fällt da sicherlich etwas Passendes ein“, versprach Scott Lawton.

Besonderes Programm zum Jubiläum des Lions-Clubs

Der Lions-Präsident wies darauf hin, dass der Lions-Club Mettmann-Wülfrath im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiere. „Wir sind gerade bei der Planung eines besonderen Veranstaltungs-Programms, um dieses runde Jubiläum zu würdigen.“ Einzelheiten wollte er aber noch nicht verraten.

Das Benefizkonzertes beginnt um 20 Uhr – Einlass gibt es ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Schüler/Studenten acht Euro. Karten gibt es im Bürgerbüro, der Stadtbücherei, Tabakwaren Schlüter und an der Abendkasse.