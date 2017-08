Zu Gast ist das „BiArte Guitar Duo“. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Velbert/Heiligenhaus. Mit dem dritten Konzert des Museumssommers in der Abtsküche geht es diesmal nach Kuba. Dem Inselstaat in der Karibik, wo die Menschen mit ihrer ausgelassenen Lebensart beim Tanzen ihre Gedanken an Sozialismus, Wirtschaftsembargo oder politisches Tauziehen hinter sich lassen. Denn in Kuba ist überall Musik oder anders gesagt, Musik war in Kuba immer ein Ventil. Und die Gitarre gehört dabei zu den Soloinstrumenten, die bestens geeignet sind, diesen einzigartigen Aspekt der kubanischen Musikkultur auszudrücken.

Heute Abend um 19 Uhr werden Junior Cesar Zambrana & Alejandro Acosta als „BiArte Guitar Duo“ kubanisches Flair ins Museum bringen. Die beiden Saitenakrobaten werden jedoch nicht nur Stücke von kubanischen, sondern auch spanischen und argentinischen Komponisten zum Besten geben sowie Songs von den Beatles, nach einem Arrangement von Leo Brouwer. Obwohl die beiden Virtuosen altersmäßig sicher nicht dem Buena Vista Social Club beitreten könnten, haben sie bereits Beachtliches erreicht. So erhielt Junior Cesar Zambrana zahlreiche Stipendien, die ihn nach Düsseldorf geführt haben, wo er an der Robert-Schumann Hochschule studiert und seit 2012 auch als Dozent an einer Musikschule für klassische und E-Gitarre Kurse gibt.

Auch dieses Konzert ist dank einigen Sponsoren und der Unterstützung des Kulturbüros für alle kostenfrei.

Wanderung führt morgen vom Museum zum Zwönitzer Eck

Morgen um 11 Uhr beginnt am Museum eine Wanderung zum Zwönitzer Eck. Dabei können die neu aufgestellten Tafeln des Waldlehrpfads bestaunt werden. Mit viel Liebe gestaltet und informativ wird dabei das heimische Areal rund um das Museum Abtsküche erklärt. Die gemütliche Tour ist etwa ein bis eineinhalb Kilometer lang und endet am Zwönitzer Eck, wo frisch Gegrilltes und kühl Gezapftes bereitstehen.

Für beide Veranstaltungen bitten die Veranstalter um kurze Rückmeldung per E-Mail (Adresse siehe unten) oder unter Telefon 02056/59 99 315. Weiter mit dem Museumssommer geht es am Mittwoch, 16. August, um 19 Uhr mit Alby Donnelly und Horst Bergmeyer mit dem Programm „Jazz on a Summer’s Night“. Der Liverpooler Saxophonist und Sänger Alby Donnelly gibt an diesem Abend ein Benefiz-Konzert fürs Museum. Er wird begleitet von Horst Bergmeyer am Piano. Den Abschluss des Museumssommers bildet der Auftritt von Jens Filser und Roy Herrington am Mittwoch, 23. August, um 19 Uhr.

museum.abtskueche@online.de

