Velbert. Am Dienstagnachmittag hat ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Mülheim an der Ruhr auf der Hefeler Straße in Richtung Velbert-Mitte die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der 30-jährige Biker stürzte auf die Fahrbahn und rutschte neben seiner Maschine noch mehrere Meter über den Asphalt, bevor beide in der Grundstückszufahrt des Hauses Nr. 112 endgültig liegen blieben.

Der 30-jährige Motorradfahrer verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen, ins Helios Klinikum Niederberg gebracht werden musste, wo er zur stationären Behandlung blieb. red

