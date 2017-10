Discounter Lidl an der Elberfelder Straße 103 bietet ein völlig neues Ambiente.

Neviges. „Die Kundenzufriedenheit prägt unser Handeln“, so lautet ein Unternehmensgrundsatz von Lidl. Der Discounter will seine Filialen qualitativ und quantitativ weiterentwickeln, um den Kunden im Wettbewerb attraktive Einkaufsbedingungen zu bieten. Daher wurde die Filiale an der Elberfelder Straße 103 – der bis zur Eröffnung des neuen Netto-Marktes im ehemaligen Rewe-Markt an der Bernsaustraße letzte verbliebene Nahversorger im Ortszentrum – in den vergangenen Wochen modernisiert und öffnet am Donnerstag, 12. Oktober, wieder die Türen. Das teilte das Unternehmen gestern mit.

Am Wiedereröffnungstag könnten sich die Kunden bei einem Besuch der Filiale von der gelungenen Modernisierung ein Bild machen, durch die Sonderangebote zur Wiedereröffnung stöbern und an einer Kaffeeverkostung teilnehmen. Neu sind das Backregal, der Fliesenfußboden, das LED-Beleuchtungskonzept, bodentiefe Schaufenster, eine neue Decke und der Anstrich der Wände. Mit einer verbesserten Dämmung und der komplett erneuerten Elektrik und Gebäudesteuerung will das Unternehmen einen deutlich reduzierten Stromverbrauch und weniger Kohlendioxid-Ausstoß erzielen. Von außen soll die Verkleidung der Fassade mit Alucobond für mehr Attraktivität sorgen.

Anspruch der Kunden an den Anbieter sind gestiegen

Grundsätzlich sei zu beobachten, dass der Anspruch der Kunden an die Vielfalt des Sortiments, die Warenpräsentation und somit die Verkaufsfläche in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Der Discounter hat rund 1600 verschiedene Produkte im Sortiment, darunter auch Frischfleisch, Frischgeflügel, Backwaren, täglich frisches Obst und Gemüse sowie Kühlprodukte. Das umfangreiche Sortiment an Markenartikeln und Qualitätseigenmarken wird durch eine große Auswahl an Bioprodukten und fair gehandelten Waren ergänzt. HBA