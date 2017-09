Für die Abteilung gab es 130 Bewerber, nur 28 wurden angenommen.

Velbert. Für einige Velberter Kinder waren die vergangenen Tage besonders aufregend: erst Einschulung und dann Eintritt in die Kinderfeuerwehr. Die neue Abteilung der Feuerwehr hat jetzt ihren ersten Dienst angetreten. Der große Schulungsraum in der Feuerwache an der Kopernikusstraße füllte sich: Während die Eltern sich nach hinten zurückzogen, schauten in den vorderen Reihen die Sechs- bis Zehnjährigen erwartungsvoll auf Feuerwehrchef Markus Lenatz. „Ich bin stolz, Euch in so großer Zahl begrüßen zu dürfen. Wir sind zwar nicht die erste Kinderfeuerwehr im Kreis Mettmann aber die größte.“

130 Kinder hatten sich gemeldet, aber nur 28 konnten genommen werden. „Die Nevigeser und Langenberger Kinder muss ich auf später vertrösten“, bedauerte der Wehrleiter, der das Betreuerteam für die Feuerzwerge vorstellte. „Die haben unter dem Kinderfeuerwehrwart Daniel Soltysiak ein tolles Programm aufgestellt. Ihr werden ganz viel Feuerwehr und noch vieles anderes kennenlernen“, kündigte Lenatz an und erklärte den Kleinen, dass sie nun Teil einer großen Gemeinschaft von 650 Kameraden sind. „Nach der Kinderfeuerwehr tretet ihr der Jugendfeuerwehr bei, mit 18 geht es in die Einsatzabteilung mit 350 Kräften. Dann gibt es noch die Ehrenabteilung und den Musikzug.“

Mit einheitlichen, feuerroten T-Shirts, gesponsert vom Förderverein der Feuerwehr, wird die neue Truppe bald gut zu erkennen sein. „Ich hoffe, dass Ihr möglichst lange dabei bleibt“, wünschte sich der Beigeordnete Gerno Böll und überreichte als Maskottchen einen roten Fuchs. Bevor die Kleinen die begehrten Löschfahrzeuge inspizieren durften, ging es mit Enke Hoffmann in den Gruppenraum. „Rote Autos, blaue Lampe, Martinshorn und Laderampe, das sind wir, die Kinderfeuerwehr“, so das Motto der Kleinen. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, sich spielerisch mit dem Thema Brandschutz auseinanderzusetzen. Seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz im Januar 2016 ist es möglich, Kinder ab sechs Jahren in die Feuerwehr aufzunehmen. uba

