Mit Manuel Andrack durch das Windrather Tal wandern

Am 6. Mai wird die Wanderwoche im Neanderland mit dem Paten des Steigs in Neviges eröffnet.

Neviges. Der Weg ist für Manuel Andrack stets das Ziel. Der 51-Jährige ist passionierter Wanderer und ihm gelingt es, andere für Erkundungen auf Schusters Rappen zu begeistern. Seine Tipps sind Buch geworden, hängen in S-Bahnen aus, und er bloggt sie im Internet. Andrack ist Pate des 2013 eröffneten Neanderlandsteigs und veröffentlichte im Jahr darauf auch gleich einen Wanderführer zu dem 238 Kilometer langen Pfad durchs Niederbergische, der die Schönheiten des Kreises Mettmann erschließt.

Um den Wallfahrtsort wandert Andrack immer wieder gerne

Fragt man Andrack, wo für ihn die schönste der 17 Etappen verläuft, muss er nicht lange überlegen. „Als ich meine Kölner Scheuklappen erst einmal abgelegt hatte, waren die Wälder und Hügel um Velbert für mich eine richtige Entdeckung. Neviges mit seinem Dom, dem Schloss, der erstklassigen Minigolfanlage der Hardenberger Pötter und der Bergischen Kaffeestube ist zu meinem Lieblingsort geworden. Da war ich am häufigsten wandern“, verriet er einmal der WZ.

Und der sympathische Wahl-Saarländer kommt jetzt wieder nach Neviges, um die Wanderstiefel zu schnüren und Menschen aus Nah und Fern als Tourenführer zu leiten. Am Samstag, 6. Mai, wird eine weitere Nanderland-Wanderwoche mit der Tour „Von Hof zu Hof im Windrather Tal“ eröffnet. Dazu wird auch Thomas Hendele erwartet. Der Landrat des Kreises Mettmann wird mit Andrack die Teilnehmer um 11 Uhr am Pilgerparkplatz neben dem Schloss Hardenberg begrüßen. Von dort aus geht es auf den 7,5 Kilometer langen Weg durch das grüne Nevigeser Hügelland.

Die mittelschwere Tour endet nach dreieinhalb Stunden in Nordrath

Mit dem Mariendom im Rücken geht es - der dritten Etappe des Neanderlandsteigs folgend – vorbei an Feldern und Wiesen durch das romantische Windrather Tal. Die mittelschwere Tour führt vorbei an ökologisch bewirtschafteten Bauernhöfen, die ihre regionalen Spezialitäten in Bauerncafés und Hofläden anbieten, und an der malerisch auf einer Anhöhe zwischen Obstbäumen gelegenen Windrather Kapelle. Nach einem kräftigen Schlussanstieg endet die rund dreieinhalbstündige Wanderung in Nordrath: Im Windrather Hof werden dann in gemütlicher Atmosphäre herzhafte Speisen, Getränke, Waffeln, Kuchen, Kaffee sowie Sekt angeboten. Für Kinder, die trotz des Laufens noch Kraftreserve haben, steht dort eine Hüpfburg zum toben bereit. Shuttle-Busse bringen die Wanderer zurück zum Startpunkt.

Rund 30 weitere Wanderungen stehen bis zum 14. Mai auf dem Programm der Neanderland-Wanderwoche. Erfahrene Wanderbegleiter führen jeweils über die vielfältigen Etappen des Steigs oder andere reizvolle Wanderwege im Kreisgebiet. Das Programm kann auch beim Neanderland- Infoservice in Mettmann unter Telefon 02104/99 11 99 angefordert werden. Die Wandertipps sind zudem über das Netz abrufbar:

www.neanderland-wanderwoche.de www.neanderlandsteig.de www.manuel-andrack.de

