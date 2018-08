Gestern wurden die Ergebnisse der dritten Armutskonferenz vorgestellt. Projektgruppen werden Bildung, Gesundheit und Kultur näherbringen.

Wülfrath. „Jedes sechste Kind in Wülfrath ist von Armut betroffen, insgesamt sind es 540.“ Wolfgang Peetz, Gründer der Initiative „Wülfrather Kinder in Not“, ist seit 13 Jahren mit diesem Thema befasst. Er würde sie am liebsten beseitigen und spricht dabei von seinem „Lieblingsthema Bildung zur Schicksalskorrektur“. Wolfgang Peetz stellte gestern zusammen mit Gudula Kohn vom Jugendamt und Netzwerkkoordinatorin „Frühe Hilfen“, Michaele Berster, Dezernentin für Jugend und Soziales, und den beiden stellvertretenden Bürgermeistern, Andreas Seidler (CDU) und Wolfgang Preuß (SPD), die Ergebnisse der nunmehr dritten Armutskonferenz vor.

„Wir möchten Armut nicht begleiten, sondern Chancen ermöglichen.“

Michaele Berster, Dezernentin für Jugend und Soziales

Die erste hatte im März 2017 unter dem Titel „Kinderarmut in Wülfrath – das geht uns alle an!“ stattgefunden und eine Bestandsaufnahme ergeben. Was gibt es schon an Angeboten für arme Kinder und was muss noch getan werden, waren die entscheidenden Fragen. Im Oktober vergangenen Jahres folgte die zweite Armutskonferenz mit dem Titel „Armutssensibles Handeln“, in dessen Folge unter anderem Schulen, Kindergärten und Vereine auf das Thema aufmerksam gemacht wurden, wie Gudula Kohn berichtete. Die dritte Armutskonferenz unter dem Titel „Aktiv gegen Kinderarmut in Wülfrath“, an der 45 Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen und Tätigkeitsfeldern mitgewirkt hatten, hat vier Projektgruppen hervorgebracht, die die Themenfelder „Kinderarmut und Bildung“, „Kinderarmut und Gesundheit“, der Schwerpunkt hierbei liegt zunächst auf Bewegung, „Kinderarmut und kulturelle Teilhabe“ sowie „Kleine Füße, kleine Schuhe, große Füße, große Schuhe“ (siehe Kasten) bearbeiten werden.

„Wir möchten Armut nicht begleiten, sondern Chancen ermöglichen“, sagte Dezernentin Michaele Berster. Als Beispiel nannte sie den kostenfreien Leseausweis für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Andreas Seidler ergänzte: „Ich bin gespannt, wie viele Leseausweise beantragt worden sind.“

Dafür sind die Eltern vonnöten. Um sie oder die betroffenen Kinder richtig auf die Hilfsangebote anzusprechen, gibt es sogar eigens Fortbildungskurse zum Thema „Einfühlsame Gesprächsführung“. „Das Thema Armut ist nach wie vor schambesetzt“, erklärte Michaele Berster. Darüber zu sprechen falle vielen sehr schwer.

Bisher haben sich nach Angaben von Gudula Kohn im Rahmen dieser Initiative gegen Kinderarmut 171 Menschen aus den verschiedensten Bereichen mit dem Thema aktiv befasst. Gudula Kohn betonte, dass bei jeder Armutskonferenz immer verbindliche Absprachen getroffen werden, genau definiert wird, was gemacht werden soll.